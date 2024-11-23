В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина

Posted 23 ноября, 13:38
Published 23 ноября, 13:38
Modified 23 ноября, 13:40
Updated 23 ноября, 13:40
Ранее добровольцы объявляли поиск женщины. Жительница села Киргиз-Мияки в минувший четверг, 21 ноября, ушла из дома без документов и денег, перестав выходить на связь. О направлении, в котором отправилась женщина, её близкие не знали. Обеспокоенные родственники обратились в «службу 112». Волонтёрам и сотрудникам оперативных служб близкие потерявшейся рассказали, что та страдала от проблем с психическим здоровьем.
Ранним утром субботы, 23 ноября, добровольческий отряд на своих ресурсах объявил о гибели женщины. Её тело было найдено, однако ни причин, ни места смерти названо не было.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе спустя 200 дней поисков свернули операцию по поиску пропавшего подростка — по предварительной версии, мальчик вместо со своим другом провалился под лёд и погиб. Тело его товарища было найдено, другого парня же за весь тёплый сезон найти не удалось. Теперь поиски затруднены наступлением холодов и замерзанием водоёмов.