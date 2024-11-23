В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе спустя 200 дней поисков свернули операцию по поиску пропавшего подростка — по предварительной версии, мальчик вместо со своим другом провалился под лёд и погиб. Тело его товарища было найдено, другого парня же за весь тёплый сезон найти не удалось. Теперь поиски затруднены наступлением холодов и замерзанием водоёмов.