mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 13:38

Published 23 ноября, 13:38

Modified 23 ноября, 13:40

Updated 23 ноября, 13:40

В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина

В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина

23 ноября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney.
Башкортостанские правоохранители расследуют таинственную смерть 45-летней женщины из Миякинского района — о кончине сельчанки сообщили волонтёры поискового отряда «БашРегионСпас» в субботу, 23 ноября.

Ранее добровольцы объявляли поиск женщины. Жительница села Киргиз-Мияки в минувший четверг, 21 ноября, ушла из дома без документов и денег, перестав выходить на связь. О направлении, в котором отправилась женщина, её близкие не знали. Обеспокоенные родственники обратились в «службу 112». Волонтёрам и сотрудникам оперативных служб близкие потерявшейся рассказали, что та страдала от проблем с психическим здоровьем.

Ранним утром субботы, 23 ноября, добровольческий отряд на своих ресурсах объявил о гибели женщины. Её тело было найдено, однако ни причин, ни места смерти названо не было.

Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе спустя 200 дней поисков свернули операцию по поиску пропавшего подростка — по предварительной версии, мальчик вместо со своим другом провалился под лёд и погиб. Тело его товарища было найдено, другого парня же за весь тёплый сезон найти не удалось. Теперь поиски затруднены наступлением холодов и замерзанием водоёмов.

Читайте также:
Известна личность погибшей в урагане уфимкиПожилой рыбак утонул в БашкирииИнвалида избили из-за собаки в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Погибшие#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Гибель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика