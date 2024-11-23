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Posted 23 ноября, 04:49

Published 23 ноября, 04:49

Modified 23 ноября, 04:51

Updated 23 ноября, 04:51

В Уфе из-за окурка загорелся подъезд

Курение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажки

23 ноября 2024, 04:49
Фото: ufa_rb/Telegram.

В Уфе из-за окурка загорелся подъезд

В столице Башкирии поздним вечером пятницы, 23 ноября, тушили пожар в многоквартирном доме — сообщают очевидцы.

Как пишет Telegram-канал Ufa_rb, инцидент случился в микрорайоне Сипайлово — на улице Маршала Жукова. Очевидец запечатлел горение на общем балконе шестого этажа дома, под окнами видно технику оперативных служб и скопление людей.

Свидетели происшествия утверждают, что в подъезде вспыхнуло кресло, стоявшее на лоджии. Не исключено, что пламя могло разгореться из-за брошенного кем-то из жильцов окурка. Официальных причин ЧП на момент публикации оперативные службы не сообщали.

Видео: ufa_rb/Telegram.
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