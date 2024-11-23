Курение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажки

Posted 23 ноября, 04:49
Published 23 ноября, 04:49
Modified 23 ноября, 04:51
Updated 23 ноября, 04:51
Как пишет Telegram-канал Ufa_rb, инцидент случился в микрорайоне Сипайлово — на улице Маршала Жукова. Очевидец запечатлел горение на общем балконе шестого этажа дома, под окнами видно технику оперативных служб и скопление людей.
Свидетели происшествия утверждают, что в подъезде вспыхнуло кресло, стоявшее на лоджии. Не исключено, что пламя могло разгореться из-за брошенного кем-то из жильцов окурка. Официальных причин ЧП на момент публикации оперативные службы не сообщали.