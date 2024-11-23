Вредная привычка погубила пожилого уфимца

Posted 23 ноября, 08:14
Published 23 ноября, 08:14
Modified 23 ноября, 08:16
Updated 23 ноября, 08:16
О горящем частном доме в «112» сообщили соседи-очевидцы. Свидетели ЧП, пока ждали огнеборцев, вынесли из дома тело 60-летнего хозяина постройки. Как только к дому прибыли оперативные службы, медики принялись откачивать пострадавшего. Несмотря на усилия врачей, спасти пожилого мужчину не удалось.
Пожарные тем временем ликвидировали пламя и не дали огню перекинуться на другие постройки. Предварительная версия трагедия гласит о том, что огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ночь на субботу, 23 ноября, спасателям пришлось тушить другой пожар, также разгоревшийся из-за окурка — в многоэтажке по Жукова кто-то подпалил кресло на общем балконе подъезда.