mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 08:14

Published 23 ноября, 08:14

Modified 23 ноября, 08:16

Updated 23 ноября, 08:16

Уфимец погиб при пожаре из-за окурка

Вредная привычка погубила пожилого уфимца

23 ноября 2024, 08:14
Фото: МЧС.

Уфимец погиб при пожаре из-за окурка

Трагический пожар произошёл в деревне Старые Турбаслы, расположенной в черте башкирской столицы — об этом в субботу, 23 ноября, сообщает пресс-служба МЧС по Республики Башкортостан.

О горящем частном доме в «112» сообщили соседи-очевидцы. Свидетели ЧП, пока ждали огнеборцев, вынесли из дома тело 60-летнего хозяина постройки. Как только к дому прибыли оперативные службы, медики принялись откачивать пострадавшего. Несмотря на усилия врачей, спасти пожилого мужчину не удалось.

Пожарные тем временем ликвидировали пламя и не дали огню перекинуться на другие постройки. Предварительная версия трагедия гласит о том, что огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.

Курение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажки
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в ночь на субботу, 23 ноября, спасателям пришлось тушить другой пожар, также разгоревшийся из-за окурка — в многоэтажке по Жукова кто-то подпалил кресло на общем балконе подъезда.

Читайте также:
Огонь унёс жизни 14 человек в БашкирииКурение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажкиЖенщина выползла из пожара в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Погибшие#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика