Водоматы и энергетики выгоняют из Уфы

Напомним, летом 2024 года мэрия Уфы плотно взялась за поиск и демонтаж самостроев на улицах города — по итогам рейдов стало известно, что многие ларьки и киоски, стоявшие на своих местах годами и сменившие множество владельцев, на самом деле являются незаконными постройками.