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Posted 17 ноября, 03:36

Published 17 ноября, 03:36

Modified 17 ноября, 13:55

Updated 17 ноября, 13:55

В Уфе снесут три самостроя

Водоматы и энергетики выгоняют из Уфы

17 ноября 2024, 03:36
Фото: 1MI.

В Уфе снесут три самостроя

Под прицел властей башкирской столицы попали ещё три незаконные торговые точки — отчитался на своих ресурсах в воскресенье, 17 ноября, глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.

Напомним, летом 2024 года мэрия Уфы плотно взялась за поиск и демонтаж самостроев на улицах города — по итогам рейдов стало известно, что многие ларьки и киоски, стоявшие на своих местах годами и сменившие множество владельцев, на самом деле являются незаконными постройками.

В Калининском районе обнаружили три объекта, установленные без разрешения — два водомата и продуктовый киоск. Владельцам дали 10 дней на самостоятельный демонтаж. Если требование выполнено не будет, власти снесут объекты принудительно.

Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе по тем же причинам снесли киоск фастфуда.

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