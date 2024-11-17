Водоматы и энергетики выгоняют из Уфы

Posted 17 ноября, 03:36
Published 17 ноября, 03:36
Modified 17 ноября, 13:55
Updated 17 ноября, 13:55
Напомним, летом 2024 года мэрия Уфы плотно взялась за поиск и демонтаж самостроев на улицах города — по итогам рейдов стало известно, что многие ларьки и киоски, стоявшие на своих местах годами и сменившие множество владельцев, на самом деле являются незаконными постройками.
В Калининском районе обнаружили три объекта, установленные без разрешения — два водомата и продуктовый киоск. Владельцам дали 10 дней на самостоятельный демонтаж. Если требование выполнено не будет, власти снесут объекты принудительно.