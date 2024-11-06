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Posted 6 ноября, 15:49

Published 6 ноября, 15:49

Modified 6 ноября, 17:38

Updated 6 ноября, 17:38

В центре Уфы снесут самострой

В центре Уфы снесут самострой

6 ноября 2024, 15:49
Фото: мэрия Уфы.
Власти башкирской столицы признали незаконными ещё два торговых объекта, сообщили в среду, 6 ноября, в мэрии города.

Напомним, с лета 2024 года администрация Уфы стала активно демонтировать многолетние киоски. Как выяснилось, львиная доля подобных объектов в городе — самострои, размещённые без разрешения.

В ноябре в опалу попали павильоны на остановке «Горсовет» — там в помещениях работают ресторан быстрого питания «Шаверма по-питерски» и «Sun Rose».

В Уфе вместо самостроя будет сквер
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на тех же основаниях снесли незаконно построенное здание кальянной, на месте которой власти планируют разбить новый сквер.

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