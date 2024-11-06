В центре Уфы снесут самострой

Posted 6 ноября, 15:49
Published 6 ноября, 15:49
Modified 6 ноября, 17:38
Updated 6 ноября, 17:38
Напомним, с лета 2024 года администрация Уфы стала активно демонтировать многолетние киоски. Как выяснилось, львиная доля подобных объектов в городе — самострои, размещённые без разрешения.
В ноябре в опалу попали павильоны на остановке «Горсовет» — там в помещениях работают ресторан быстрого питания «Шаверма по-питерски» и «Sun Rose».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на тех же основаниях снесли незаконно построенное здание кальянной, на месте которой власти планируют разбить новый сквер.