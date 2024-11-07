Агрессивного отца ищут в Уфе

Posted 7 ноября, 07:07
Published 7 ноября, 07:07
Modified 7 ноября, 07:08
Updated 7 ноября, 07:08
Сотрудники правоохранительных органов занялись поисками родителя из нашумевшего видео, где в лифт заходит семья с двумя детьми. Сначала забежал старший сын, однако он замешкался, и тут же получил пинок от своего папы и несколько матерных слов в догонку. В пресс-службе МВД отметили, что обращений по данному факту не поступало, однако они все равно занялись поиском, чтобы впоследствии дать процессуальную оценку поведению родителя.
Также семьей займутся в офисе Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. По словам Ольги Панчихиной, нормальные отцы подобным образом детей не воспитывают. От подобного поведения ребенок будет только больше бояться.
Однако в сети не все пользователи разделили карательный настрой официальных ведомств. Многие отмечают, что это внутренние семейные дела, а пинок от отца — это воспитательный элемент, и лезть посторонним в это дело не нужно.