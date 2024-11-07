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Posted 7 ноября, 07:07

Published 7 ноября, 07:07

Modified 7 ноября, 07:08

Updated 7 ноября, 07:08

В Уфе полиция разыскивает отца, пнувшего ребенка

Агрессивного отца ищут в Уфе

7 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI.

В Уфе полиция разыскивает отца, пнувшего ребенка

Сюжет
Дети
Полиция занялась поисками родителя, который пнул своего сына в лифте, сообщает пресс-служба МВД по РБ 6 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов занялись поисками родителя из нашумевшего видео, где в лифт заходит семья с двумя детьми. Сначала забежал старший сын, однако он замешкался, и тут же получил пинок от своего папы и несколько матерных слов в догонку. В пресс-службе МВД отметили, что обращений по данному факту не поступало, однако они все равно занялись поиском, чтобы впоследствии дать процессуальную оценку поведению родителя.

Видео: 1MI.

Также семьей займутся в офисе Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. По словам Ольги Панчихиной, нормальные отцы подобным образом детей не воспитывают. От подобного поведения ребенок будет только больше бояться.

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Однако в сети не все пользователи разделили карательный настрой официальных ведомств. Многие отмечают, что это внутренние семейные дела, а пинок от отца — это воспитательный элемент, и лезть посторонним в это дело не нужно.

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#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Уголовное дело#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пнул ребенка
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