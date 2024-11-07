Агрессивного отца ищут в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов занялись поисками родителя из нашумевшего видео, где в лифт заходит семья с двумя детьми. Сначала забежал старший сын, однако он замешкался, и тут же получил пинок от своего папы и несколько матерных слов в догонку. В пресс-службе МВД отметили, что обращений по данному факту не поступало, однако они все равно занялись поиском, чтобы впоследствии дать процессуальную оценку поведению родителя.