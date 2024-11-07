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Posted 7 ноября, 07:33

Published 7 ноября, 07:33

Modified 7 ноября, 14:56

Updated 7 ноября, 14:56

В Башкирии сопровождающий сможет жить вместе с инвалидом

В Башкирии приняли новый закон о помощи инвалидам

7 ноября 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney.

В Башкирии сопровождающий сможет жить вместе с инвалидом

О новой законодательной инициативе парламентариев региона рассказали в пресс-службе Курултая в четверг, 7 ноября.

Законодательная новинка предполагает узаконение таких понятий как социальная занятость нетрудоспособных граждан и сопровождаемое проживание с людьми с ограниченными возможностями по здоровью.

По словам авторов инициативы, если инвалид в быту не способен обходиться своими силами для поддержания чистоты и здоровья, то ему непременно нужен помощник. Это может быть как родственник, так и ассистент, предоставляемый Министерством семьи, труда и социальной защиты населения. Так вот. Сейчас их статус будет регулироваться законодательно. У сопровождающих лиц появится зарплата и прочая господдержка.

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Вторая часть поправок касается социальной занятости инвалидов. Председатель Госсобрания Курултая Константин Толкачев подчеркнул в описательной записке, что такая занятость не предполагает вознаграждения за работу, хотя это и приветствуется. Главная ее задача — это адаптировать человека с нарушениями здоровья к обществу. Дать ему понять свою ценность, почувствовать себя нужным. Инвалид может работать там, где не требуется высококвалифицированного или тяжелого физического труда, где достаточно работать руками. В том числе, с помощью сопровождающего лица.

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