В Башкирии приняли новый закон о помощи инвалидам

Вторая часть поправок касается социальной занятости инвалидов. Председатель Госсобрания Курултая Константин Толкачев подчеркнул в описательной записке, что такая занятость не предполагает вознаграждения за работу, хотя это и приветствуется. Главная ее задача — это адаптировать человека с нарушениями здоровья к обществу. Дать ему понять свою ценность, почувствовать себя нужным. Инвалид может работать там, где не требуется высококвалифицированного или тяжелого физического труда, где достаточно работать руками. В том числе, с помощью сопровождающего лица.