Хабиров поставил «тройку» ЖКХ Башкирии

Отметим, весной 2024 года тепло в уфимские квартиры перестали подавать с наступлением ранней тёплой погоды, которая довольно быстро сменилась холодами — возвращать отопление при этом власти не стали, из-за чего жильцам многоквартирных домов пришлось ещё долго терпеть холод в квартирах. Критиковал подчинённых за проблемы с отоплением Хабиров и в 2023 году — тогда МинЖКХ региона возглавлял находящийся ныне в СИЗО Алан Марзаев.