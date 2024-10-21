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Posted 21 октября, 14:41

Published 21 октября, 14:41

Modified 21 октября, 17:46

Updated 21 октября, 17:46

Хабиров поставил «тройку» ЖКХ Башкирии

Хабиров поставил «тройку» ЖКХ Башкирии

21 октября 2024, 14:41
Фото: 1MI
Глава Башкортостана признал провальным начало отопительного сезона-2024/25 в регионе — следует из слов руководителя Республики, сказанных им на «оперативке» с подчинёнными в понедельник, 21 октября.

Не стал Радий Хабиров отрицать и то, что ситуация в ЖКХ не сильно улучшилась с минувших сезонов.

— История повторилась <…> Работа опять «на троечку», — резюмировал глава Республики.

Отметим, весной 2024 года тепло в уфимские квартиры перестали подавать с наступлением ранней тёплой погоды, которая довольно быстро сменилась холодами — возвращать отопление при этом власти не стали, из-за чего жильцам многоквартирных домов пришлось ещё долго терпеть холод в квартирах. Критиковал подчинённых за проблемы с отоплением Хабиров и в 2023 году — тогда МинЖКХ региона возглавлял находящийся ныне в СИЗО Алан Марзаев.

«Цифрами» неудовлетворительные данные подтвердила в ходе доклада и Ирина Голованова — и. о. главы башкортостанского МинЖКХ. Руководитель ведомства упомянула, что пиковых значений число жалоб достигло 7 октября — тогда чиновникам поступило сразу 500 обращений. Между тем лидируют по недовольству уфимцу — на башкирскую столицу приходятся 65% жалоб на отопление в регионе.

Голованова между тем всё же отметила, что своевременной подаче тепла зачастую мешают независящие от властей обстоятельства — в частности, воздушные пробки. Ликвидировать их часто долго не получается, особенно если жильцы долго не появляются дома и не могут впустить работника аварийной службы.

— Была организована работа слесарей в две смены, <…> были приняты меры по ускоренному выходу в режимные параметры, — сказала в защиту коллег министр.
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Ранее Mkset собирал памятку о том, куда следует обращаться при жалобах на отопление в Башкирии.

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