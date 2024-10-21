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Posted 21 октября, 12:05

Published 21 октября, 12:05

Modified 21 октября, 12:09

Updated 21 октября, 12:09

В Уфе эвакуировали школу

В Уфе эвакуировали школу

21 октября 2024, 12:05
Фото: МЧС России
Сюжет
Дети
В школе №157 инцидент заставил учащихся и сотрудников школы покинуть свои классы, сообщает в понедельник, 21 октября, МЧС России.

Как стало известно, 21 октября, около обеда, в учебном заведении раздался сигнал тревоги. Причиной стало возгорание на первом этаже в помещении лаборантской. Ситуация была довольно напряженной: 563 человека — ученики и учителя — были оперативно эвакуированы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России. По итогу, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Огонь охватил площадь всего 2 квадратных метра. Судя по кадрам с места событий, огонь начал распространение по потолку маленького помещения.

Фото: МЧС России

Как сообщают в ведомстве, пострадавших нет. На данный момент причина возгорания устанавливается, и на месте работает дознаватель МЧС.

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Как ранее сообщал Mkset, в соцсетях появилась информация о планируемом теракте в уфимском лицее №107.

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