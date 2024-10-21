В Уфе эвакуировали школу

Как стало известно, 21 октября, около обеда, в учебном заведении раздался сигнал тревоги. Причиной стало возгорание на первом этаже в помещении лаборантской. Ситуация была довольно напряженной: 563 человека — ученики и учителя — были оперативно эвакуированы.