В Уфе эвакуировали школу

Posted 21 октября, 12:05
Published 21 октября, 12:05
Modified 21 октября, 12:09
Updated 21 октября, 12:09
Как стало известно, 21 октября, около обеда, в учебном заведении раздался сигнал тревоги. Причиной стало возгорание на первом этаже в помещении лаборантской. Ситуация была довольно напряженной: 563 человека — ученики и учителя — были оперативно эвакуированы.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России. По итогу, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Огонь охватил площадь всего 2 квадратных метра. Судя по кадрам с места событий, огонь начал распространение по потолку маленького помещения.
Как сообщают в ведомстве, пострадавших нет. На данный момент причина возгорания устанавливается, и на месте работает дознаватель МЧС.
Как ранее сообщал Mkset, в соцсетях появилась информация о планируемом теракте в уфимском лицее №107.