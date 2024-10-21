Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области

Координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Башкортостане Рустам Салахутдинов, рассказал том, что Лилия в сразу выразила готовность отправиться в курскую область, и рассказала об отце, который сейчас защищает Родину. Конечно, она мечтала увидеться с отцом, но особо не рассчитывала на это. Нашей команде удалось это сделать. Отец и дочь, каждый помогающий своей стране, в тылу и на фронте встретились.