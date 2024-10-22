Народный Фронт

Уфимский мост за ₽1,5 млрд поплыл

Автомобилисты вынуждены экстренно реагировать на американские горки, возникшие на полотне. У ОНФ Республики Башкортостан эта претензия к дорогостоящему путепроводу уже не первая. И вряд ли последняя.