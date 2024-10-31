«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях

Она работает в «красной зоне» в самом пекле. Откуда забирает тяжелораненых и прямо в пути, по дороге в госпиталь, оказывает первую помощь.