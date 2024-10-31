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Зона СВО

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Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области
22 октября, 04:28
Башкирский чиновник вернулся с СВО
2 октября, 05:20
Сентябрь
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Целую аллею украли в Уфе
23 сентября, 20:00
Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи
18 сентября, 10:28
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Август
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
30 августа, 10:22
Видео. Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске
В Курской области продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, сообщает уфимец — военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
9 августа, 10:55
Известный уфимец погиб на СВО
В возрасте 37-лет, спортивный журналист погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщают в соцсетях.
4 августа, 12:22
Июль
Чиновник из Башкирии выбрал СВО
Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов принял решение повторно отправиться контрактником в зону специальной военной операции, сообщил он в ходе телемарафона «Время героев».
29 июля, 16:49
Артист из Башкирии погиб на СВО
Танцор балета погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, сообщается в соцсетях Сибайского концертно-театрального объединения.
19 июля, 04:41
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
1 июля, 10:15
Июнь
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Она работает в «красной зоне» в самом пекле. Откуда забирает тяжелораненых и прямо в пути, по дороге в госпиталь, оказывает первую помощь.
30 июня, 06:25
Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики
24 июня, 10:08
Май
Молодой депутат внезапно умер в Башкирии
Член партии «Справедливая Россия» и депутат Горсовета Стерлитамака Юрий Барабаш скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
30 мая, 12:13

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