Уфу украсят портретами бойцов СВО

Как стало известно, в 2024 году на территории сквера активно проводятся работы по благоустройству. Как сообщил Антон Тарасов в своих социальных сетях, завершилась первая очередь ремонта, охватившая более 5 000 квадратных метров. Были обновлены бордюры и тротуарное покрытие.