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Posted 21 октября, 11:00

Published 21 октября, 11:00

Modified 21 октября, 11:34

Updated 21 октября, 11:34

Уфу украсят портретами бойцов СВО

Уфу украсят портретами бойцов СВО

21 октября 2024, 11:00
Фото: mkset.ru
Сквер возле Дворца творчества «Орион» преобразится и станет местом ратной памяти, сообщает в понедельник, 21 октября, глава Дёмского района Антон Тарасов.

Как стало известно, в 2024 году на территории сквера активно проводятся работы по благоустройству. Как сообщил Антон Тарасов в своих социальных сетях, завершилась первая очередь ремонта, охватившая более 5 000 квадратных метров. Были обновлены бордюры и тротуарное покрытие.

Одним из новых элементов обновленного сквера станут стенды «Аллеи героев». На них будут размещены биографии земляков — участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и бойцов специальной военной операции.

Фото: Антон Тарасов

Проект благоустройства включает также реконструкцию фонтана. В администрации города уже представили несколько вариантов его нового облика. Пока выбор пал на сухой фонтан с дельфинами. Предполагается установка точечной и линейной подсветки, создающей эффект созвездий на поверхности воды.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сотрудники городской службы пустили на стройматериалы элемент городского благоустройства.

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