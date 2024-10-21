Уфу украсят портретами бойцов СВО

Posted 21 октября, 11:00
Published 21 октября, 11:00
Modified 21 октября, 11:34
Updated 21 октября, 11:34
Как стало известно, в 2024 году на территории сквера активно проводятся работы по благоустройству. Как сообщил Антон Тарасов в своих социальных сетях, завершилась первая очередь ремонта, охватившая более 5 000 квадратных метров. Были обновлены бордюры и тротуарное покрытие.
Одним из новых элементов обновленного сквера станут стенды «Аллеи героев». На них будут размещены биографии земляков — участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и бойцов специальной военной операции.
Проект благоустройства включает также реконструкцию фонтана. В администрации города уже представили несколько вариантов его нового облика. Пока выбор пал на сухой фонтан с дельфинами. Предполагается установка точечной и линейной подсветки, создающей эффект созвездий на поверхности воды.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сотрудники городской службы пустили на стройматериалы элемент городского благоустройства.