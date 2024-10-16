Элитный «Мерседес» разбился под Уфой

По предварительным данным, водитель не учел дорожные условия и потерял контроль над автомобилем. После съезда в кювет «Мерседес» столкнулся с электроопорой, что вызвало опрокидывание машины. В результате удара все находившиеся в иномарке — водитель и его 22-летний спутник — получили травмы различной степени тяжести и были срочно госпитализированы.