Элитный «Мерседес» разбился под Уфой

Posted 16 октября, 07:17
Published 16 октября, 07:17
Modified 16 октября, 11:43
Updated 16 октября, 11:43
Как стало известно, ДТП случилось на 6 километре трассы Мударисово-Красный Яр. Элитный «Мерседес 220Е», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, не смог справиться с управлением и выехал в кювет.
По предварительным данным, водитель не учел дорожные условия и потерял контроль над автомобилем. После съезда в кювет «Мерседес» столкнулся с электроопорой, что вызвало опрокидывание машины. В результате удара все находившиеся в иномарке — водитель и его 22-летний спутник — получили травмы различной степени тяжести и были срочно госпитализированы.
— На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП, — уточняет Госавтоинспекция Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, 25-летний водитель из Иглинского района, управляя «Ладой Гранта», не справился с управлением и врезался в отбойник.