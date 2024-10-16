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Posted 16 октября, 07:17

Published 16 октября, 07:17

Modified 16 октября, 11:43

Updated 16 октября, 11:43

Элитный «Мерседес» разбился под Уфой

Элитный «Мерседес» разбился под Уфой

16 октября 2024, 07:17
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
В Уфимском районе в результате аварии двое молодых людей получили травмы, сообщает в среду, 16 октября, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, ДТП случилось на 6 километре трассы Мударисово-Красный Яр. Элитный «Мерседес 220Е», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, не смог справиться с управлением и выехал в кювет.

По предварительным данным, водитель не учел дорожные условия и потерял контроль над автомобилем. После съезда в кювет «Мерседес» столкнулся с электроопорой, что вызвало опрокидывание машины. В результате удара все находившиеся в иномарке — водитель и его 22-летний спутник — получили травмы различной степени тяжести и были срочно госпитализированы.

— На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП, — уточняет Госавтоинспекция Башкирии.

Видео: Госавтоинспекция Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, 25-летний водитель из Иглинского района, управляя «Ладой Гранта», не справился с управлением и врезался в отбойник.

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