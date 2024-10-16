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Posted 16 октября, 07:42

Published 16 октября, 07:42

Modified 16 октября, 11:45

Updated 16 октября, 11:45

В уфимской новостройке рухнул лифт

В уфимской новостройке рухнул лифт

16 октября 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Сипайлово новый лифт с женщиной внутри упал с четвертого этажа и затормозил за секунду по трагедии, сообщает в среду, 16 октября, «UfaNovosti».

На улице Максима Рыльского, где недавно завершилось строительство многоэтажного дома, лифт, установленный всего несколько месяцев назад, стал настоящей «горячей точкой». На днях одна из жительниц решила воспользоваться новым подъемником и стала свидетелем его внезапного падения. Кабина лифта проехала лишь один этаж и стремительно обрушилась на первый.

К счастью, все закончилось благополучно: женщина не получила серьезных травм и отделалась лишь испугом. Работники, устанавливающие другой лифт в этом доме, оказались рядом и быстро помогли ей выбраться наружу.

— Соседи говорят, что трос не оторвался — он просто растянулся, — делятся местные жители.

Жильцы дома пытались выяснить у лифтеров причины такого неожиданного инцидента. Ответы были размытыми.

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на улице Ладыгина, 13/1, в результате хлопка газовоздушной смеси в третьем подъезде произошел взрыв, за которым последовало возгорание.

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