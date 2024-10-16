В уфимской новостройке рухнул лифт

Posted 16 октября, 07:42
Published 16 октября, 07:42
Modified 16 октября, 11:45
Updated 16 октября, 11:45
На улице Максима Рыльского, где недавно завершилось строительство многоэтажного дома, лифт, установленный всего несколько месяцев назад, стал настоящей «горячей точкой». На днях одна из жительниц решила воспользоваться новым подъемником и стала свидетелем его внезапного падения. Кабина лифта проехала лишь один этаж и стремительно обрушилась на первый.
К счастью, все закончилось благополучно: женщина не получила серьезных травм и отделалась лишь испугом. Работники, устанавливающие другой лифт в этом доме, оказались рядом и быстро помогли ей выбраться наружу.
— Соседи говорят, что трос не оторвался — он просто растянулся, — делятся местные жители.
Жильцы дома пытались выяснить у лифтеров причины такого неожиданного инцидента. Ответы были размытыми.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на улице Ладыгина, 13/1, в результате хлопка газовоздушной смеси в третьем подъезде произошел взрыв, за которым последовало возгорание.