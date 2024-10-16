В уфимской новостройке рухнул лифт

На улице Максима Рыльского, где недавно завершилось строительство многоэтажного дома, лифт, установленный всего несколько месяцев назад, стал настоящей «горячей точкой». На днях одна из жительниц решила воспользоваться новым подъемником и стала свидетелем его внезапного падения. Кабина лифта проехала лишь один этаж и стремительно обрушилась на первый.