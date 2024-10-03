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Posted 3 октября, 08:03

Published 3 октября, 08:03

Modified 3 октября, 08:16

Updated 3 октября, 08:16

Уфимцам повысили налоги на недвижимость

Богатые тоже платят: в Уфе увеличили налоги на роскошные пенаты

3 октября 2024, 08:03
Фото: mkset.ru

Уфимцам повысили налоги на недвижимость

Уфимский городской совет утвердил повышение процента налогообложения на заседании 2 октября.

С 1 января 2025 года уфимцы в качестве налога вынуждены будут платить 0,3% от стоимости недвижимости. Mkset уже писал о намерении повысить налоговую ставку.

Однако это касается не всех жителей, а только физлиц, жилые помещения и дома которых превышают 10 миллионов рублей кадастровой стоимости. Более того, объекты недвижимости, оцененные дороже 300 миллионов рублей теперь будут облагаться 2,5%.
На кадастровую стоимость может влиять площадь недвижимости, год постройки, коммуникации и так далее. Она не всегда совпадает с рыночной ценой. Узнать точную цифру можно в выписке ЕГРН. Повышенный налог может способствовать увеличению городского бюджета Уфы, считает начальник городского финансового управления Рустем Акбашев.

К слову, во многих других городах России налог на недвижимость уже давно составляет 0,3%. Так, например, в Барнауле такая процентная ставка действует с 2019 года.

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