Богатые тоже платят: в Уфе увеличили налоги на роскошные пенаты

С 1 января 2025 года уфимцы в качестве налога вынуждены будут платить 0,3% от стоимости недвижимости. Mkset уже писал о намерении повысить налоговую ставку.



Однако это касается не всех жителей, а только физлиц, жилые помещения и дома которых превышают 10 миллионов рублей кадастровой стоимости. Более того, объекты недвижимости, оцененные дороже 300 миллионов рублей теперь будут облагаться 2,5%.

На кадастровую стоимость может влиять площадь недвижимости, год постройки, коммуникации и так далее. Она не всегда совпадает с рыночной ценой. Узнать точную цифру можно в выписке ЕГРН. Повышенный налог может способствовать увеличению городского бюджета Уфы, считает начальник городского финансового управления Рустем Акбашев.



К слову, во многих других городах России налог на недвижимость уже давно составляет 0,3%. Так, например, в Барнауле такая процентная ставка действует с 2019 года.