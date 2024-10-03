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Posted 3 октября, 07:17

Published 3 октября, 07:17

Modified 3 октября, 08:07

Updated 3 октября, 08:07

Уфимцев лечат контрафактом

Уфимцев лечат контрафактом

3 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI
Прокуратура нашла почти три тысячи нарушений в сфере закупок, в том числе — в медицине, сообщает надзорное ведомство Башкирии в четверг, 3 октября.

В 2024 году органы прокуратуры Республики Башкортостан провели масштабные проверки, направленные на соблюдение законодательства о закупках и контрактной системе. В результате было выявлено почти 2,7 тысячи нарушений. Приняты меры по устранению недостатков — внесено 842 представления, а 356 протестов направлено в адрес ответственных органов.

Среди наиболее тревожных фактов — поставка контрафактной медицинской техники в пять лечебных учреждений. По этим случаям возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратура продолжает работу по выявлению фактов невыполненных работ и препятствий для законной предпринимательской деятельности.

Так, в Нефтекамске было возбуждено уголовное дело по факту принятия и оплаты невыполненных работ на сумму более 30 миллионов рублей при строительстве школы.

Факты оплаты невыполненных работ также были установлены при строительстве Южного обхода Уфы и реконструкции улицы Пугачева. Так же администрация Нуримановского района не выполнила условия соглашения о межбюджетном трансферте на благоустройство территории села Красная Горка. Главу Красногорского сельсовета привлекли к административной ответственности на общую сумму 30 тысяч рублей.

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