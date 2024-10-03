Уфимцев лечат контрафактом

Факты оплаты невыполненных работ также были установлены при строительстве Южного обхода Уфы и реконструкции улицы Пугачева. Так же администрация Нуримановского района не выполнила условия соглашения о межбюджетном трансферте на благоустройство территории села Красная Горка. Главу Красногорского сельсовета привлекли к административной ответственности на общую сумму 30 тысяч рублей.