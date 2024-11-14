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Отопительный сезон

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Ноябрь
Почему ваши счета за отопление такие большие? Теплосберегающая пленка спасет ваш дом
14 ноября, 12:00
Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете
8 ноября, 12:56
Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина
4 ноября, 12:00
Октябрь
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Башкирию ждет лютая зима
16 октября, 11:28
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Неустойчивая погода не оставляет Башкирию
7 октября, 14:49
Лето не торопится уходить из Башкирии
6 октября, 14:56
Нет тепла — звони в УК
4 октября, 04:53
Мороз и солнце ждут Уфу
3 октября, 15:13
Тепло в Уфе побило полувековой рекорд
2 октября, 17:00
Уфе осталось мерзнуть два дня
2 октября, 09:55
Отопление включат в Башкирии сегодня
1 октября, 05:31
Сентябрь
Первый снег ждут в Башкирии
30 сентября, 18:24
Названа дата включения отопления в Уфе
30 сентября, 08:02
Температурные качели ждут в Уфе
29 сентября, 12:46
Лето возвращается в Башкирию
27 сентября, 14:30
Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии
23 сентября, 16:28
Когда ждать зимний холод в Башкирии
23 сентября, 14:39

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