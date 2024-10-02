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Posted 2 октября, 16:32

Published 2 октября, 16:32

Modified 2 октября, 18:23

Updated 2 октября, 18:23

Уфимцы будут получать больше при увольнении

Уфимцы будут получать больше при увольнении

2 октября 2024, 16:32
Фото: 1MI
В Башкирии с 1 марта 2025 года вступят в силу поправки об оплате неиспользованных прогулов при увольнении — об этом напомнили в Гострудинспекции региона.

Изменения в законодательство вступают вслед за федеральными нововведениями. Трудовой кодекс, согласно инициативе, получит два новых положения.

Так, в ч. 5 153 ТК РФ теперь говорится, что отгул работник может использовать в течение года или присоединить к отпуску — в зависимости от его желания. В ч. 6 указано, что за неиспользованные отгулы работнику будет полагаться денежная компенсация. Она рассчитывается исходя из разницы между полагавшейся двойной оплатой за работу в выходной или праздничный день и фактически произведённой одинарной оплатой.

Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза
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Ранее власти отчитывались о том, что в Уфе в 1,5 раза вырос уровень зарплат.

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