Уфимцы будут получать больше при увольнении

Posted 2 октября, 16:32
Published 2 октября, 16:32
Modified 2 октября, 18:23
Updated 2 октября, 18:23
Изменения в законодательство вступают вслед за федеральными нововведениями. Трудовой кодекс, согласно инициативе, получит два новых положения.
Так, в ч. 5 153 ТК РФ теперь говорится, что отгул работник может использовать в течение года или присоединить к отпуску — в зависимости от его желания. В ч. 6 указано, что за неиспользованные отгулы работнику будет полагаться денежная компенсация. Она рассчитывается исходя из разницы между полагавшейся двойной оплатой за работу в выходной или праздничный день и фактически произведённой одинарной оплатой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]