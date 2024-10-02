Уфимцы будут получать больше при увольнении

Так, в ч. 5 153 ТК РФ теперь говорится, что отгул работник может использовать в течение года или присоединить к отпуску — в зависимости от его желания. В ч. 6 указано, что за неиспользованные отгулы работнику будет полагаться денежная компенсация. Она рассчитывается исходя из разницы между полагавшейся двойной оплатой за работу в выходной или праздничный день и фактически произведённой одинарной оплатой.