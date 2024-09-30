В Уфе сегодня перекроют мост

Напомним, сам мост был открыт более полувека назад — за это время многие конструкции путепровода пришли в аварийное состояние. Транспортные ограничения власти Уфы хотят ввести, чтобы снизить нагрузку на старый Затонский мост. По новой части переправы они по-прежнему смогут беспрепятственно передвигаться.