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Posted 29 сентября, 21:00

Published 29 сентября, 21:00

Modified 30 сентября, 07:29

Updated 30 сентября, 07:29

В Уфе сегодня перекроют мост

В Уфе сегодня перекроют мост

29 сентября 2024, 21:00
Фото: мэрия Уфы
Новые транспортные ограничения анонсировала мэрия башкирской столицы в понедельник, 30 сентября.

Как пишет администрация города, в первый день рабочей недели власти намерены перезапустить движение по Затонскому мосту, о чем администрация предупреждала ранее.

Согласно новым правилам, большегрузам массой более 10 т запрещено будет передвигаться по старой части переправы.

Напомним, сам мост был открыт более полувека назад — за это время многие конструкции путепровода пришли в аварийное состояние. Транспортные ограничения власти Уфы хотят ввести, чтобы снизить нагрузку на старый Затонский мост. По новой части переправы они по-прежнему смогут беспрепятственно передвигаться.

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