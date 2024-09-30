В Уфе сегодня перекроют мост

Posted 29 сентября, 21:00
Published 29 сентября, 21:00
Modified 30 сентября, 07:29
Updated 30 сентября, 07:29
Как пишет администрация города, в первый день рабочей недели власти намерены перезапустить движение по Затонскому мосту, о чем администрация предупреждала ранее.
Согласно новым правилам, большегрузам массой более 10 т запрещено будет передвигаться по старой части переправы.
Напомним, сам мост был открыт более полувека назад — за это время многие конструкции путепровода пришли в аварийное состояние. Транспортные ограничения власти Уфы хотят ввести, чтобы снизить нагрузку на старый Затонский мост. По новой части переправы они по-прежнему смогут беспрепятственно передвигаться.
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