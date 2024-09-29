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Posted 29 сентября, 16:42

Published 29 сентября, 16:42

Modified 1 октября, 10:20

Updated 1 октября, 10:20

Миллионер пропал в Башкирии

Миллионер пропал в Башкирии

29 сентября 2024, 16:42
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Покупатель лотерейного билета выиграл ошеломительную сумму, но не торопится выходить на связь, сообщает в воскресенье, 29 сентября, пресс-служба «Национальной лотереи».

«Национальная Лотерея» разыграла 203 018 200 рублей в флагманской лотерее «Мечталлион» в воскресенье, 29 сентября. Обладателями счастливых билетов стали 817 142 участника, среди которых восемь человек стали владельцами выигрыша по два миллиона рублей.

— По итогам тиража «Национальная Лотерея» информирует о необходимости поиска миллионеров в ряде регионов, а также в Республике Башкортостан, — указано в сообщении организатора розыгрыша.

Обладателя лотерейного билета, выигравшего ₽2 млн, из Башкирии просят забрать неожиданно свалившееся на него богатство.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе не жалеют денег на новенькие айфоны, несмотря на то, что стоимость флагманских моделей достигает ₽200 000.

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