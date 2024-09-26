Чайлдфри — что такое и почему запретили

Posted 26 сентября, 10:31
Published 26 сентября, 10:31
Modified 26 сентября, 10:33
Updated 26 сентября, 10:33
Чайлдфри под угрозой: депутаты Госдумы начали рассматривать инициативу, сравнимую с запретами на пропаганду ЛГБТ* и изменения пола. Они организовали мощную кампанию: спикер Володин предлагает наложить запрет на популяризацию чайлдфри в интернете, средствах массовой информации, кино и рекламе. Как именно это будет осуществлено на практике и какие формы будут определяться как пропаганда — остается большим вопросом. Например, к пропаганде ЛГБТ* относится любое изображение однополых отношений. Вопрос в том, будет ли рассматриваться как пропаганда чайлдфри показ семей без детей в кинематографе? Как вообще оценить риски выплатить внушительный штраф или вообще быть высланным из России за принятый образ жизни?
Кто такие чайлдфри и кому придется заплатить и за что — про тему нового запрета от парламентариев читайте в свежем материале «Новых Известий».
* — законодательно запрещено в России
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]