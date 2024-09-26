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Posted 26 сентября, 10:31

Published 26 сентября, 10:31

Modified 26 сентября, 10:33

Updated 26 сентября, 10:33

Чайлдфри — что такое и почему запретили

Чайлдфри — что такое и почему запретили

26 сентября 2024, 10:31
Фото: mkset.ru
Для чего законодателям требуются новые ограничения и кто окажется под воздействием колоссальных штрафов?

Чайлдфри под угрозой: депутаты Госдумы начали рассматривать инициативу, сравнимую с запретами на пропаганду ЛГБТ* и изменения пола. Они организовали мощную кампанию: спикер Володин предлагает наложить запрет на популяризацию чайлдфри в интернете, средствах массовой информации, кино и рекламе. Как именно это будет осуществлено на практике и какие формы будут определяться как пропаганда — остается большим вопросом. Например, к пропаганде ЛГБТ* относится любое изображение однополых отношений. Вопрос в том, будет ли рассматриваться как пропаганда чайлдфри показ семей без детей в кинематографе? Как вообще оценить риски выплатить внушительный штраф или вообще быть высланным из России за принятый образ жизни?

Кто такие чайлдфри и кому придется заплатить и за что — про тему нового запрета от парламентариев читайте в свежем материале «Новых Известий».

* — законодательно запрещено в России

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