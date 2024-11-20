Заклинатели змия: как Моргенштерн и Жириновский повлияли на имидж «Башспирта»

В СМИ и соцсетях звучат разные мнения по поводу провокационных видео с участием Алишера Моргенштерна и Владимира Жириновского, в которых присутствует продукция «Башспирта».