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2024
Уфимец наказал «Снежную королеву» на ₽150`000 за назойливость
20 ноября, 17:22
Мифы о йогуртах из рекламы оценила врач из Уфы
20 ноября, 10:06
На повестке Курултая: деньги, курорты, алкоголь
13 ноября, 18:53
Чайлдфри — что такое и почему запретили
26 сентября, 10:31
«Я — новый Мавроди»: Моргенштерн* опустился до казино
Певец и иностранный агент засветился в нелегальном в корейском сериале «Паразиты» (18+).
21 июня, 04:54
2021
Заклинатели змия: как Моргенштерн и Жириновский повлияли на имидж «Башспирта»
В СМИ и соцсетях звучат разные мнения по поводу провокационных видео с участием Алишера Моргенштерна и Владимира Жириновского, в которых присутствует продукция «Башспирта».
15 июня 2021, 10:14
2020
Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров
По предварительным итогам, компания «Башспирт» потратила 9 копеек за один просмотр видеоклипа, в котором присутствует бренд «Дикий мёд».
28 ноября 2020, 09:57
2019
Рекламу «Продукт Башкортостана» покажут по телевидению
Всего будет 600 показов.
11 ноября 2019, 04:45
2018
МУП ЕРКЦ Уфы купило рекламу в интернете на полмиллиона рублей
Также компания продолжает закупку продуктов питания, в том числе, экзотических морепродуктов.
20 августа 2018, 05:01
2017
В Уфе около школы разместили рекламу мужского стриптиз-клуба
21 июля 2017, 07:24

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