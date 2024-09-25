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Posted 25 сентября, 12:06

Published 25 сентября, 12:06

Modified 25 сентября, 12:32

Updated 25 сентября, 12:32

Татарская кухня оказалась вкуснее башкирской

Татарская кухня оказалась вкуснее башкирской

25 сентября 2024, 12:06
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Россияне выбирают регионы для гастропутешествия по стране, данными опроса делится ИОМ Анкетолог, 25 сентября.

Согласно недавнему опросу, 67% россиян выбрали Байкал как главное место для гастротуризма, что подчеркивает растущий интерес к внутреннему туризму и гастрономическим открытиям. В этом контексте Татарстан занимает второе место с 48%, а вот Башкортостан, несмотря на свои богатые кулинарные традиции, оказывается на уровне 23%.

Татарская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Пирожки с мясом, эчпочмак, чак-чак — эти блюда стали символами региона и привлекают туристов со всей страны. В отличие от этого, башкирская кухня, хотя и обладает своими уникальными блюдами, такими как башкирский мед и кумыс, как оказалось не привлекает такое же внимание.

— Возможно, это связано с недостаточной рекламой и популяризацией местных кулинарных традиций, — считают эксперты.

Согласно опросу, 89% россиян выразили желание совершить гастрономическое путешествие по стране в будущем.

— Участие в гастрономических фестивалях, создание гастрономических гидов и активная реклама местных продуктов могут значительно повысить интерес к башкирской кухне, — добавляют специалисты.

При этом 95% респондентов готовы вернуться в регионы, чтобы попробовать блюда местной кухни еще раз. Каждый пятый опрошенный заявил, что наличие гастрономического гида могло бы повлиять на выбор региона для путешествия.

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