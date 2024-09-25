Татарская кухня оказалась вкуснее башкирской

Posted 25 сентября, 12:06
Published 25 сентября, 12:06
Modified 25 сентября, 12:32
Updated 25 сентября, 12:32
Согласно недавнему опросу, 67% россиян выбрали Байкал как главное место для гастротуризма, что подчеркивает растущий интерес к внутреннему туризму и гастрономическим открытиям. В этом контексте Татарстан занимает второе место с 48%, а вот Башкортостан, несмотря на свои богатые кулинарные традиции, оказывается на уровне 23%.
Татарская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Пирожки с мясом, эчпочмак, чак-чак — эти блюда стали символами региона и привлекают туристов со всей страны. В отличие от этого, башкирская кухня, хотя и обладает своими уникальными блюдами, такими как башкирский мед и кумыс, как оказалось не привлекает такое же внимание.
— Возможно, это связано с недостаточной рекламой и популяризацией местных кулинарных традиций, — считают эксперты.
Согласно опросу, 89% россиян выразили желание совершить гастрономическое путешествие по стране в будущем.
— Участие в гастрономических фестивалях, создание гастрономических гидов и активная реклама местных продуктов могут значительно повысить интерес к башкирской кухне, — добавляют специалисты.
При этом 95% респондентов готовы вернуться в регионы, чтобы попробовать блюда местной кухни еще раз. Каждый пятый опрошенный заявил, что наличие гастрономического гида могло бы повлиять на выбор региона для путешествия.