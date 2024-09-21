Хабиров отреагировал на «Чиновникопад»

Posted 21 сентября, 15:45
Published 21 сентября, 15:45
Modified 21 сентября, 15:47
Updated 21 сентября, 15:47
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в регионе покинули свои посты главы Чишминского района, Стерлитамака и Белорецкого района, а также другие высокопоставленные чиновники.
Власти Республики объяснили произошедшее «технической процедурой». Одновременные отставки чиновников связаны с тем, что именно в сентябре закончились сроки контрактов с руководителями муниципальных образований. Отметим, что некоторые из них заявили о своём желании поучаствовать в новых конкурсах на заключение договора.
Отметим, что в сентябре в Башкирии несколько чиновников покинули свои кабинеты ещё до окончания полномочий. Так, мэр Сибая ушёл с должности для участия в спецоперации.