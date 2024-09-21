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Posted 21 сентября, 15:45

Published 21 сентября, 15:45

Modified 21 сентября, 15:47

Updated 21 сентября, 15:47

Хабиров отреагировал на «Чиновникопад»

Хабиров отреагировал на «Чиновникопад»

21 сентября 2024, 15:45
Фото: 1MI
В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали массовые отставки руководителей в Республике.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в регионе покинули свои посты главы Чишминского района, Стерлитамака и Белорецкого района, а также другие высокопоставленные чиновники.

Власти Республики объяснили произошедшее «технической процедурой». Одновременные отставки чиновников связаны с тем, что именно в сентябре закончились сроки контрактов с руководителями муниципальных образований. Отметим, что некоторые из них заявили о своём желании поучаствовать в новых конкурсах на заключение договора.

«Чиновникопад» начался в Башкирии
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Отметим, что в сентябре в Башкирии несколько чиновников покинули свои кабинеты ещё до окончания полномочий. Так, мэр Сибая ушёл с должности для участия в спецоперации.

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