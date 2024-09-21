Хабиров отреагировал на «Чиновникопад»

Власти Республики объяснили произошедшее «технической процедурой». Одновременные отставки чиновников связаны с тем, что именно в сентябре закончились сроки контрактов с руководителями муниципальных образований. Отметим, что некоторые из них заявили о своём желании поучаствовать в новых конкурсах на заключение договора.