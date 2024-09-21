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Posted 21 сентября, 04:47

Published 21 сентября, 04:47

Modified 21 сентября, 04:49

Updated 21 сентября, 04:49

«Чиновникопад» начался в Башкирии

«Чиновникопад» начался в Башкирии

21 сентября 2024, 04:47
Фото: 1MI
Ряд высокопоставленных лиц в сентябре 2024 оставил свои кабинеты в органах власти Башкортостана.

Глава белорецкой администрации Андрей Иванюта в пятницу, 20 августа, объявил о своём уходе с должности. Как написал экс-чиновник, связано это с окончанием срока его полномочий. Между тем Иванюта заявил о своих намерениях участвовать в конкурсе на избрание нового главы района. Исполняющим обязанности главы до подведения его итогов ушедший руководитель назначил своего «зама» Кирилла Егупова.

Вслед за Иванютой полномочия сложил и Евгений Пономарёв — глава города Белорецка. Эту должность будет временно замещать Ксения Горелова — заммэра по экономике.

Мэр башкирского города уехал на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в отставку ушёл глава администрации Стерлитамака. В сентябре также покинул чиновничий кабинет мэр Сибая для участия в СВО.

Мэр Стерлитамака ушел в отставку
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