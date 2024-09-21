«Чиновникопад» начался в Башкирии

Posted 21 сентября, 04:47
Published 21 сентября, 04:47
Modified 21 сентября, 04:49
Updated 21 сентября, 04:49
Глава белорецкой администрации Андрей Иванюта в пятницу, 20 августа, объявил о своём уходе с должности. Как написал экс-чиновник, связано это с окончанием срока его полномочий. Между тем Иванюта заявил о своих намерениях участвовать в конкурсе на избрание нового главы района. Исполняющим обязанности главы до подведения его итогов ушедший руководитель назначил своего «зама» Кирилла Егупова.
Вслед за Иванютой полномочия сложил и Евгений Пономарёв — глава города Белорецка. Эту должность будет временно замещать Ксения Горелова — заммэра по экономике.
Ранее Mkset сообщал о том, что в отставку ушёл глава администрации Стерлитамака. В сентябре также покинул чиновничий кабинет мэр Сибая для участия в СВО.