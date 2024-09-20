Хабиров планирует навести порядок

В 2023 году завершены работы в Парке культуры и отдыха Нефтехимиков, а сейчас активно продолжается благоустройство скверов рядом с ним. Но это только начало: у Хабирова есть амбициозные планы по наведению порядка в каждом дворе не только Уфы, но и в других городах Республики.