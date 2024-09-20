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Posted 20 сентября, 14:48

Published 20 сентября, 14:48

Modified 20 сентября, 19:26

Updated 20 сентября, 19:26

Хабиров планирует навести порядок

Хабиров планирует навести порядок

20 сентября 2024, 14:48
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Глава региона в пятницу, 20 сентября, анонсировал новые инициативы по благоустройству общественных пространств.

В своём недавнем посте в социальных сетях Радий Хабиров напомнил, как много было сделано для благоустройства общественных пространств Уфы.

— Когда мы только начинали эту работу, многие парки были в полуразрушенном состоянии, — отметил он.

Глава региона не упустил возможности оценить прогресс лично. Он посетил несколько общественных пространств, которые находятся на разных стадиях готовности. Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева теперь привлекают семьи, которые раньше опасались заходить сюда из-за зарослей и запустения. Сейчас это благоустроенные места, где приятно проводить время.

Не осталась в стороне и Аллея миниатюр перед театром кукол.

— Мы старались детально воспроизвести памятники архитектуры — настоящие шедевры, — подчеркнул Хабиров.

В 2023 году завершены работы в Парке культуры и отдыха Нефтехимиков, а сейчас активно продолжается благоустройство скверов рядом с ним. Но это только начало: у Хабирова есть амбициозные планы по наведению порядка в каждом дворе не только Уфы, но и в других городах Республики.

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