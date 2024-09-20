Хабиров планирует навести порядок

Posted 20 сентября, 14:48
Published 20 сентября, 14:48
Modified 20 сентября, 19:26
Updated 20 сентября, 19:26
В своём недавнем посте в социальных сетях Радий Хабиров напомнил, как много было сделано для благоустройства общественных пространств Уфы.
— Когда мы только начинали эту работу, многие парки были в полуразрушенном состоянии, — отметил он.
Глава региона не упустил возможности оценить прогресс лично. Он посетил несколько общественных пространств, которые находятся на разных стадиях готовности. Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева теперь привлекают семьи, которые раньше опасались заходить сюда из-за зарослей и запустения. Сейчас это благоустроенные места, где приятно проводить время.
Не осталась в стороне и Аллея миниатюр перед театром кукол.
— Мы старались детально воспроизвести памятники архитектуры — настоящие шедевры, — подчеркнул Хабиров.
В 2023 году завершены работы в Парке культуры и отдыха Нефтехимиков, а сейчас активно продолжается благоустройство скверов рядом с ним. Но это только начало: у Хабирова есть амбициозные планы по наведению порядка в каждом дворе не только Уфы, но и в других городах Республики.