Уфимцы гоняют с чиновничьим лоском

По данным экспертов, предложение автомобилей в указанном ценовом сегменте выросло на впечатляющие 35% по сравнению с летом 2023 года. Средняя цена на такие автомобили составила 2 290 000 рублей, что на 0,4% ниже показателя за лето 2023 года. Это свидетельствует о том, что уфимцы не только хотят обновить свои автопарки, но и делают это более разумно.