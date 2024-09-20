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Posted 20 сентября, 11:42

Published 20 сентября, 11:42

Modified 20 сентября, 11:50

Updated 20 сентября, 11:50

Уфимцы гоняют с чиновничьим лоском

Уфимцы гоняют с чиновничьим лоском

20 сентября 2024, 11:42
Фото: Freepik
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Башкирия
Анализ рынка автомобилей с пробегом в Башкирии показал, что покупатели активно выбирают машины представительского класса стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу, 20 сентября, сервис по продажам машин.

По данным экспертов, предложение автомобилей в указанном ценовом сегменте выросло на впечатляющие 35% по сравнению с летом 2023 года. Средняя цена на такие автомобили составила 2 290 000 рублей, что на 0,4% ниже показателя за лето 2023 года. Это свидетельствует о том, что уфимцы не только хотят обновить свои автопарки, но и делают это более разумно.

Лидером по спросу среди марок стала Toyota, которая завоевала 16,3% от общего числа запросов. На втором месте расположилась Kia с долей 12,2%, замыкает тройку Hyundai с 8,4%. Интересно, что BMW и Volkswagen также не остались в стороне: они заняли четвертое и пятое места с долями 7% и 6,6% соответственно.

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Что касается моделей, то наибольшей популярностью пользовалась Toyota Camry, которая составила 5,6% от всех запросов. За ней следуют Toyota RAV4 (3,7%) и Kia Sportage с долей 3,0%. Volkswagen Tiguan и Kia Rio делят одинаковую долю в 2,3%, что говорит о разнообразии предпочтений уфимцев.

— Мы видим, что приверженность автовладельцев к Toyota сохраняется. Многие модели обладают высокой ликвидностью, а предложение этой марки на платформе выросло более чем на 17% за год, — отмечают эксперты.

Интересно, что Toyota Camry часто ассоциируется с госслужбой в России. Это авто стало своего рода «классикой» среди служебных автомобилей для чиновников и сотрудников органов власти. Таким образом, уфимцы не только гоняют на престижных автомобилях, но и делают выбор в пользу проверенных временем моделей.

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