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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Завтраки из творога: топ-5 рецептов

Завтраки из творога: топ-5 рецептов

4 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Способы внести разнообразие в утренние блюда с творогом, используя доступные ингредиенты.

Творог содержит множество полезных бактерий, а при употреблении антибиотиков он помогает нормализовать процессы пищеварения. Кроме того, творог способен снижать уровень стресса и помогать в преодолении его последствий благодаря синтезу «гормона счастья». Творог также благоприятно влияет на сердце и сосуды, уменьшая риск развития гипертонии. Помимо этого, он способствует укреплению костей и зубов благодаря высокому содержанию кальция. Этот продукт является идеальным выбором для диеты. Его легко усваивают даже люди с непереносимостью лактозы, так как в нем много белка, полезных микроорганизмов и минимальное количество жира. Метонин, содержащийся в твороге, способствует сжиганию жира.

Каждое утро есть просто творог может стать скучно. Тем не менее, добраться до полезного и сытного завтрака очень важно. Мы поделимся несколькими способами, как внести разнообразие в утренние блюда с творогом, используя доступные ингредиенты.

Топ-5 рецептов завтраков из творога собрала «Новая Хакасия».

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