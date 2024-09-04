Завтраки из творога: топ-5 рецептов

Творог содержит множество полезных бактерий, а при употреблении антибиотиков он помогает нормализовать процессы пищеварения. Кроме того, творог способен снижать уровень стресса и помогать в преодолении его последствий благодаря синтезу «гормона счастья». Творог также благоприятно влияет на сердце и сосуды, уменьшая риск развития гипертонии. Помимо этого, он способствует укреплению костей и зубов благодаря высокому содержанию кальция. Этот продукт является идеальным выбором для диеты. Его легко усваивают даже люди с непереносимостью лактозы, так как в нем много белка, полезных микроорганизмов и минимальное количество жира. Метонин, содержащийся в твороге, способствует сжиганию жира.