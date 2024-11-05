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Диета

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Ноябрь
Что приготовить из тыквы, выращенной в Башкирии
5 ноября, 05:27
Октябрь
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Сентябрь
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Завтраки из творога: топ-5 рецептов
4 сентября, 10:27
Август
Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах
30 августа, 10:56
Июль
Жару в Башкирии победит окрошка
1 июля, 07:04
Июнь
Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии
Проверяющие нашли у предпринимателя более 70 кг слишком молодой рыбы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкортостана.
19 июня, 05:45
Март
Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых рецепта ПП-десертов
22 марта, 16:29

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