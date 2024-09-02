Чем обработать огород после сбора урожая: питаем и обеззараживаем почву

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Осень — это не только время сбора урожая, но и период подготовки к следующему сезону. О том, как подготовить свой огород и не о чем не забыть, рассказал Роман Брянский, опытный дачник и блогер канала «Дачные истории».
Первым шагом в этом процессе является составление плана посева на весну.
— У каждого растения свои требования к составу, кислотности и плодородию почвы. Например, томаты лучше всего сажать после моркови, огурцов, капусты или бобовых, а картофель — после любых культур, кроме картофеля и томатов.
Следующий важный этап — обработка почвы. Для начала нужно провести анализ кислотности грунта. Большинство огородных культур предпочитают слабокислые или нейтральные почвы с рН 6-7. Если почва слишком кислая, ее нужно известковать, добавляя доломитовую муку или известь. Это особенно важно для таких культур, как сельдерей, лук, чеснок, огурцы, капуста и свекла.
После регулирования кислотности почвы необходимо внести удобрения. В осенний период это должны быть фосфорно-калийные удобрения, органические или минеральные. Азотсодержащие удобрения вносить нет смысла, так как к весне они вымоются из почвы. Также не стоит спешить с внесением навоза — для многих культур лучше использовать компост или перепревший навоз.
В теплице, где круглый год растут растения, могут накапливаться различные заболевания. Один из самых эффективных и безопасных методов обеззараживания — использование препаратов на основе триходермы, почвенного гриба, обитающего на растительных остатках.
Эти препараты безопасны для насекомых, животных и человека. Они улучшают плодородие почвы и уничтожают фитопатогены. Для применения нужно приготовить раствор: на 10 литров воды понадобится 1 чайная ложка гранул. Раствором проливают растения в теплице под корень. Поливов понадобится два с интервалом в 2 недели.
Если не проводить дезинфекцию почвы после сбора урожая, можно столкнуться с большими проблемами в следующем сезоне. Один из безопасных методов — анаэробная дезинфекция участка. Сначала в почву вносят органические добавки, такие как отруби или мука, затем землю проливают и накрывают черным полиэтиленом на 3 недели. В результате образуются вещества, токсичные для фитопатогенов, а многие вредители и их личинки погибают.
— После снятия укрытия важно посеять сидераты и внести гранулы триходермы для усиления эффекта дезинфекции. Этот метод поможет на 100% избавиться от спор болезней и яиц вредителей, — предупреждает Роман Брянский.
После проведения дезинфекции и обеззараживания почвы важно восстановить её плодородие. Один из лучших способов — использование сидератов, которые обогащают грунт и подавляют рост сорняков.
— Эти компоненты обогащают почву полезными элементами и оздоравливают её, — утверждает дачник.
Обычно способ заключается в том, что бобовые, злаковые и крестоцветные культуры, высевают в разброс, чтобы закрыть всю поверхность грядки и не оставить места для сорняков.
Бобовые культуры особенно полезны, так как на их корнях живут азотофиксирующие бактерии, которые делают азот доступным для растений. Злаковые и крестоцветные сидераты также полезны, так как их длинные корни извлекают питательные вещества из глубоких слоев почвы.
Не забудьте о подготовке теплицы к зиме. Вымойте теплицу раствором медного купороса, марганцовки или специальных дезинфицирующих средств.
— Особое внимание уделите углам и стыкам, где могут скапливаться патогены, — напоминает блогер.
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