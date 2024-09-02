Чем обработать огород после сбора урожая: питаем и обеззараживаем почву

Если не проводить дезинфекцию почвы после сбора урожая, можно столкнуться с большими проблемами в следующем сезоне. Один из безопасных методов — анаэробная дезинфекция участка. Сначала в почву вносят органические добавки, такие как отруби или мука, затем землю проливают и накрывают черным полиэтиленом на 3 недели. В результате образуются вещества, токсичные для фитопатогенов, а многие вредители и их личинки погибают.