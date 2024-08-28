Клубника: эксперт дал советы по уходу за ягодой в августе и осенью после плодоношения

Конец лета и начало осень — период когда закладываются основы для следующего урожая, ягода готовится к зиме и накапливает питательные вещества. Поэтому ошибки в уходе могут привести к болезням, слабому развитию и даже гибели растений. Что нужно успеть сделать и как не натворить дел, рассказал Алексей, опытный садовод и автор канала «Огородные хитрости и советы».