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Published Сегодня, 13:30

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Как неправильный уход за клубникой в августе и осенью может обернуться полным провалом

Клубника: эксперт дал советы по уходу за ягодой в августе и осенью после плодоношения

28 августа 2024, 13:30
Фото: 1MI
Как неправильный уход за клубникой в августе и осенью может обернуться полным провалом
Пренебрежение уходом за клубникой в августе и осенью может полностью уничтожить будущий урожай. Почему эти месяцы критичны и как избежать типичных ошибок — расскажет опытный дачник и блогер канала «Огородные хитрости и советы».

Конец лета и начало осень — период когда закладываются основы для следующего урожая, ягода готовится к зиме и накапливает питательные вещества. Поэтому ошибки в уходе могут привести к болезням, слабому развитию и даже гибели растений. Что нужно успеть сделать и как не натворить дел, рассказал Алексей, опытный садовод и автор канала «Огородные хитрости и советы».

Основные ошибки при уходе за клубникой

1. Нехватка полива

Когда наступает конец лета, клубника находится в периоде активного роста и формирования ягод. В это время растениям требуется больше влаги, чем в другие сезоны.

— Если полива недостаточно, клубника может испытывать стресс, что приведет к замедлению роста и уменьшению размера ягод. Кроме того, недостаток влаги может снизить способность растений накапливать необходимые питательные вещества, которые помогут им пережить зиму, — объясняет Алексей.

Важно помнить, что вода должна достигать корней растений, но при этом избегать застоя, так как это может вызвать гниение корней. Лучшее время для полива клубники — утро или вечер, когда солнце не так сильно греет, и влага медленнее испаряется.

Основные ошибки при уходе за клубникойОсновные ошибки при уходе за клубникой
Основные ошибки при уходе за клубникой
Фото: 1MI

2. Пренебрежение подкормкой

Рост и плодоношение ягоды во многом зависит от питательных веществах, поэтому стоит вносить комплексные удобрения, включающие азот, фосфор и калий.

— Азот способствует зеленому росту растений, помогая им формировать новые листья и стебли. Фосфор укрепляет корневую систему клубники, делая ее более устойчивой к болезням и неблагоприятным условиям. Калий же отвечает за качество и вкус ягод, а также повышает их устойчивость к перепадам температур и вредителям, — уточняет блогер.

Если не обеспечить клубнику необходимым питанием в августе, это может привести к ослаблению растений, уменьшению размера и количества ягод.

3. Неправильная обрезка

Многие садоводы думают, что осенью, когда сезон сбора клубники заканчивается, лучше не трогать растения, оставив их в покое. Однако это заблуждение. Правильная обрезка в конце августа — начале сентября очень важна для здоровья и будущего урожая клубники.

Необходимо удалить все старые и поврежденные листья, а также лишние побеги, называемые усами. Это помогает предотвратить распространение грибковых и бактериальных заболеваний, которые могут зимовать на растениях и активизироваться в следующем сезоне. Кроме того, обрезка улучшает вентиляцию между кустами, что снижает риск развития болезней.

Пренебрежение подкормкойПренебрежение подкормкой
Пренебрежение подкормкой
Фото: 1MI

4. Игнорирование болезней и вредителей

К осени ягода становится особенно уязвимой для атак различных вредителей и болезней. Среди наиболее распространенных проблем — паутинный клещ и тля, которые могут серьезно повредить растения и снизить урожай следующего года. Поэтому очень важно регулярно осматривать свои клубничные кусты на предмет наличия вредителей и признаков болезней.

— При обнаружении первых признаков проблемы не стоит откладывать решение вопроса. Существует множество способов борьбы с вредителями и болезнями клубники, начиная от народных средств, таких как настои перца или чеснока, и заканчивая специализированными химическими препаратами, — рекомендует дачник.

Выбор метода зависит от конкретной ситуации и степени поражения растений. Главное — не игнорировать проблему, так как это может привести к гибели всего урожая и даже к полной потере клубничного плантажа.

5. Отказ от мульчирования

Мульчирование является одним из наиболее эффективных способов защиты корней клубники от холода и перегрева. В августе рекомендуется обновить слой мульчи, используя материалы такие как солома, торф или опилки.

— Это мера поможет удерживать влагу в почве и предотвратить появление сорняков, — поясняет Алексей.

Кроме того, мульча служит защитой корней от резких перепадов температур и способствует улучшению структуры почвы.

Подготовка к зиме: как ухаживать за клубникой осенью

1. Удаление сухих и больных растений

Перед наступлением зимы необходимо удалить все остатки растительности. Это способствует улучшению воздухообмена и предотвращает распространение болезней. Если обнаружены плоды, пораженные болезнями, рекомендуется утилизировать их вне территории участка.

2. Профилактическое опрыскивание для защиты от болезней

Чтобы предотвратить заболевания клубники, рекомендуется провести профилактическое опрыскивание.

— Для этой цели можно применять биопрепараты, например, «Фитоспорин» или «Триходермин», которые обеспечат защиту, не нанося вреда окружающей среде, — советует Алексей.

3. Подкормка кустов перед зимой

В октябре важно провести осеннюю подкормку клубники, чтобы помочь растениям лучше подготовиться к зимним условиям. Особое внимание стоит уделить удобрениям, содержащим калий и фосфор, так как они способствуют укреплению корневой системы и повышению устойчивости к холодам.

4. Защита клубники на зиму

При наступлении первых заморозков рекомендуется укрыть клубнику. В качестве укрытия можно использовать сосновые иглы, опилки, солому или специальные агроволокна. Это обеспечит защиту корней от сильных морозов и создаст благоприятные условия для зимовки растений.

5. Обработка почвы

После того как вы удалили растительные остатки, можно провести неглубокую перекопку, чтобы улучшить состояние почвы.

— Это улучшает структуру почвы и позволяет избежать замерзания корней, — подчеркивает дачник.

Для этих целей можно использовать компост или перепревший навоз. Норма расхода органического удобрения — одна горсть под каждый кустик.

Как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы собрать урожай через год
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#Ольга Харина#Урожай#Садоводы#Огород#Сад#Ягоды#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Огороды#Уборка урожая#Сбор урожая
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