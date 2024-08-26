Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Осень в саду — это время не только для сбора последних плодов, но и для подготовки растений к зиме. Многим кажется, что после сбора ягод малина может спокойно «дожить» до весны без особого ухода. Однако это мнение ошибочно.
Как рассказывает Елена, блогер канала «Дачный дневник пенсионерки» из Алтайского края, юг Западной Сибири, уход за малиной после плодоношения — это не просто прихоть, а необходимость.
— Моя знакомая говорит: «Осенью ничего с малиной не делаю — весной она высохнет, мы ее и выламываем.» Но такой подход может привести к болезням и снижению урожайности, — делится Елена.
Первое, что нужно сделать после сбора урожая, — это обрезка. Важно удалить все старые, сухие побеги, с которых вы уже собрали ягоды. Эти побеги продолжают вегетировать и забирают питательные вещества, необходимые молодым растущим побегам. Кроме того, на старых кустах могут развиваться болезни и вредители.
— Срезать старые побеги нужно максимально низко, у самой земли, — советует блогер.
Но на этом обрезка не заканчивается. Нужно также удалить часть молодых побегов, выросших в этом году. Вырезают тонкие, кривые, слабые побеги, а также прореживают кусты, если они слишком загущены. У оставленных сильных молодых побегов прищипывают верхушки.
После обрезки необходимо навести порядок под кустами. Выпалываем сорняки, собираем опавшие листья и рыхлим почву. Важно подсыпать золу и аккуратно заделать ее в влажную почву. Это не только улучшит структуру земли, но и обогатит ее полезными элементами.
Осенью малине особенно нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям перезимовать, укрепляют корневую систему и повышают иммунитет кустов.
— Можно использовать суперфосфат и сульфат калия или монофосфат калия. Если стоит сухая погода и земля подсохла, обязательно перед подкормкой нужно полить кусты малины, — рекомендует дачница.
Малину часто поражает пурпуровая пятнистость, которая проявляется в виде пятен на побегах. Для борьбы с этим заболеванием осенью проводят опрыскивание бордоской смесью. Это поможет предотвратить развитие болезни и сохранить кусты здоровыми.
Если осенью побеги малины сильно треплет ветер, их можно связать в рыхлые снопы. Это предотвратит их повреждение и поломку.
— Поздней осенью нужно будет пригнуть малину к земле и подвязать. Так мы всегда делаем в Сибири для защиты от морозов — таким образом кусты находятся под снегом, — делится своим опытом Елена.