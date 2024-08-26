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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме

Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме

26 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
После сбора урожая малины многие садоводы забывают о своих кустах до весны. Однако уход за растением в конце лета и начале осени — залог обильного урожая и здоровья кустов на следующий год. Как правильно ухаживать за малиной в этот период? Советы от опытной дачницы и блогера Елены.

Осень в саду — это время не только для сбора последних плодов, но и для подготовки растений к зиме. Многим кажется, что после сбора ягод малина может спокойно «дожить» до весны без особого ухода. Однако это мнение ошибочно.

Как рассказывает Елена, блогер канала «Дачный дневник пенсионерки» из Алтайского края, юг Западной Сибири, уход за малиной после плодоношения — это не просто прихоть, а необходимость.

— Моя знакомая говорит: «Осенью ничего с малиной не делаю — весной она высохнет, мы ее и выламываем.» Но такой подход может привести к болезням и снижению урожайности, — делится Елена.

Обрезка: ключ к здоровью кустов

Первое, что нужно сделать после сбора урожая, — это обрезка. Важно удалить все старые, сухие побеги, с которых вы уже собрали ягоды. Эти побеги продолжают вегетировать и забирают питательные вещества, необходимые молодым растущим побегам. Кроме того, на старых кустах могут развиваться болезни и вредители.

— Срезать старые побеги нужно максимально низко, у самой земли, — советует блогер.

Но на этом обрезка не заканчивается. Нужно также удалить часть молодых побегов, выросших в этом году. Вырезают тонкие, кривые, слабые побеги, а также прореживают кусты, если они слишком загущены. У оставленных сильных молодых побегов прищипывают верхушки.

Осень в саду — это время не только для сбора последних плодов, но и для подготовки растений к зиме.Осень в саду — это время не только для сбора последних плодов, но и для подготовки растений к зиме.
Осень в саду — это время не только для сбора последних плодов, но и для подготовки растений к зиме.
Фото: Изображение Midjourney

Уборка под кустами: чистота — залог здоровья

После обрезки необходимо навести порядок под кустами. Выпалываем сорняки, собираем опавшие листья и рыхлим почву. Важно подсыпать золу и аккуратно заделать ее в влажную почву. Это не только улучшит структуру земли, но и обогатит ее полезными элементами.

Подкормка: питание для будущего урожая

Осенью малине особенно нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям перезимовать, укрепляют корневую систему и повышают иммунитет кустов.

— Можно использовать суперфосфат и сульфат калия или монофосфат калия. Если стоит сухая погода и земля подсохла, обязательно перед подкормкой нужно полить кусты малины, — рекомендует дачница.

Обработка от болезней

Малину часто поражает пурпуровая пятнистость, которая проявляется в виде пятен на побегах. Для борьбы с этим заболеванием осенью проводят опрыскивание бордоской смесью. Это поможет предотвратить развитие болезни и сохранить кусты здоровыми.

Защита от ветра и морозов

Если осенью побеги малины сильно треплет ветер, их можно связать в рыхлые снопы. Это предотвратит их повреждение и поломку.

— Поздней осенью нужно будет пригнуть малину к земле и подвязать. Так мы всегда делаем в Сибири для защиты от морозов — таким образом кусты находятся под снегом, — делится своим опытом Елена.
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