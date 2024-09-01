mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках

Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках

1 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI
В столице Башкирии провели опрос мнения горожан о новом законе, вступающим в силу с 2024-2025 учебного года, пишет портал «SuperJob».
Сюжет
Дети

Напомним, с 1 сентября в школах региона начинает действовать запрет на использование мобильных устройств во время занятий. При этом директоров общеобразовательных учреждений наделили правом самостоятельно определять реализацию запрета, в самом законе депутатов о конкретных мерах и санкциях за нарушение правила ничего не говорится.

По информации аналитического портала, инициативу так или иначе поддерживают 87% родителей школьников из Уфы. Резко против же выступили 8%. Одним из аргументов является то, что на смартфоне у некоторых детей могут быть установлены жизненно важные приложения — например, для мониторинга уровня глюкозы. Впрочем, стоит заметить, что как раз для подобных и некоторых других случаев в законе сделано исключение.

Среди учителей уровень поддержки закона оказался ещё выше — 90% педагогов положительно встретили новые правила. Однако и среди них нашлись недовольные законопроектом — 4% респондентов-учителей не поддержали запрет мобильников.

Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset выяснил в Управлении образования Уфы, как именно будет действовать запрет в школах столицы Башкирии.

Читайте также:
В Уфе повысили тарифы на детей1 сентября в Башкирии будет не для всехЖизнь Башкирии изменится через два дня
#Общество#Уфа#Дети#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Опрос#Школы#Запрет телефонов
Подпишитесь
Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября
31 августа, 05:51
Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК
31 августа, 05:00
Большегруз перевернулся в Башкирии
31 августа, 04:53
Видео. Семья медведей растрогала жителей Башкирии
31 августа, 09:00
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии
31 августа, 04:28