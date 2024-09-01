Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, с 1 сентября в школах региона начинает действовать запрет на использование мобильных устройств во время занятий. При этом директоров общеобразовательных учреждений наделили правом самостоятельно определять реализацию запрета, в самом законе депутатов о конкретных мерах и санкциях за нарушение правила ничего не говорится.
По информации аналитического портала, инициативу так или иначе поддерживают 87% родителей школьников из Уфы. Резко против же выступили 8%. Одним из аргументов является то, что на смартфоне у некоторых детей могут быть установлены жизненно важные приложения — например, для мониторинга уровня глюкозы. Впрочем, стоит заметить, что как раз для подобных и некоторых других случаев в законе сделано исключение.
Среди учителей уровень поддержки закона оказался ещё выше — 90% педагогов положительно встретили новые правила. Однако и среди них нашлись недовольные законопроектом — 4% респондентов-учителей не поддержали запрет мобильников.
Ранее Mkset выяснил в Управлении образования Уфы, как именно будет действовать запрет в школах столицы Башкирии.