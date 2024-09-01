Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках

По информации аналитического портала, инициативу так или иначе поддерживают 87% родителей школьников из Уфы. Резко против же выступили 8%. Одним из аргументов является то, что на смартфоне у некоторых детей могут быть установлены жизненно важные приложения — например, для мониторинга уровня глюкозы. Впрочем, стоит заметить, что как раз для подобных и некоторых других случаев в законе сделано исключение.