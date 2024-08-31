Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Сам текст инициативы, подготовленный федеральными депутатами, содержит лишь запретительную формулировку, оставляя у граждан вопросы о конкретных мерах. В документе говорится, что ученикам школ нельзя будет пользоваться средствами радиотелефонной связи — речь идёт о смарт-часах, планшетах и смартфонах — при освоении программ общего образования, то есть во время проведения самих занятий. Исключение предусмотрено лишь для чрезвычайных ситуаций, а также случаев, когда применение гаджетов необходимо для образовательного процесса. Носить телефоны в школу по-прежнему будет можно, как и использовать их на переменах.
Изменения в Башкирии поддержали, применять их начнут с 1 сентября 2024 года. Однако из текста инициативы едва ли можно понять, будут ли забирать смартфоны у детей и под чью ответственность это будет проводиться, где собираются хранить телефоны и самое главное — какие санкции предусмотрены за отказ от выполнения запрета.
С такими вопросами Mkset обратился к уфимскому Управлению образования. Из ответа представителей городской администрации следует, что каждой школе оставили право самостоятельно определять меры реализации запрета.
— Информация об условиях использования и хранения телефонов, применения мер дисциплинарного взыскания за нарушение порядка, содержится в локальных актах общеобразовательных организаций о порядке использования в школе сотовых телефонов. С содержанием локальных актов школ модно ознакомиться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, — сообщили Mkset в Управлении.
Об этом же высказывалась ранее и депутат Госдумы Ольга Казакова, заявляя, что каждой школе доверили самостоятельный контроль за соблюдением закона.
Можно предположить, что фактически поправка лишь добавит учителям дополнительных аргументов для замечаний ученикам. Педагог и ранее имел право попросить школьника убрать смартфон, а при невыполнении требования — обратиться к администрации или вызвать родителей. Формально ни о каких наказаниях ни в уставах школ, ни в тексте законопроекта не говорится.
Забирать телефоны у учеников и класть их в отдельные ящики — задумка рискованная, так как требует множества дополнительных трат и особого контроля. А те учреждения, которые могут позволить себе подобное, скорее всего уже давно взяли эти меры на вооружение.
Таким образом, не лишённым оснований является вывод о том, что закон едва ли кардинально изменит ситуацию с использованием смартфонов в школах. Однако поправка всё же может подтолкнуть образовательные учреждения на более строгий контроль.