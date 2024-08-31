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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии

Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии

31 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
В Башкирии директоров школ наделят правом прописывать ограничения на использование телефонов на уроках. Mkset решил выяснить, каким образом власти региона собираются реализовывать эту идею на практике.
Сюжет
Дети

Сам текст инициативы, подготовленный федеральными депутатами, содержит лишь запретительную формулировку, оставляя у граждан вопросы о конкретных мерах. В документе говорится, что ученикам школ нельзя будет пользоваться средствами радиотелефонной связи — речь идёт о смарт-часах, планшетах и смартфонах — при освоении программ общего образования, то есть во время проведения самих занятий. Исключение предусмотрено лишь для чрезвычайных ситуаций, а также случаев, когда применение гаджетов необходимо для образовательного процесса. Носить телефоны в школу по-прежнему будет можно, как и использовать их на переменах.

Изменения в Башкирии поддержали, применять их начнут с 1 сентября 2024 года. Однако из текста инициативы едва ли можно понять, будут ли забирать смартфоны у детей и под чью ответственность это будет проводиться, где собираются хранить телефоны и самое главное — какие санкции предусмотрены за отказ от выполнения запрета.

Школьникам запретили мобильники в Башкирии
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С такими вопросами Mkset обратился к уфимскому Управлению образования. Из ответа представителей городской администрации следует, что каждой школе оставили право самостоятельно определять меры реализации запрета.

— Информация об условиях использования и хранения телефонов, применения мер дисциплинарного взыскания за нарушение порядка, содержится в локальных актах общеобразовательных организаций о порядке использования в школе сотовых телефонов. С содержанием локальных актов школ модно ознакомиться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, — сообщили Mkset в Управлении.

Об этом же высказывалась ранее и депутат Госдумы Ольга Казакова, заявляя, что каждой школе доверили самостоятельный контроль за соблюдением закона.

Можно предположить, что фактически поправка лишь добавит учителям дополнительных аргументов для замечаний ученикам. Педагог и ранее имел право попросить школьника убрать смартфон, а при невыполнении требования — обратиться к администрации или вызвать родителей. Формально ни о каких наказаниях ни в уставах школ, ни в тексте законопроекта не говорится.

Забирать телефоны у учеников и класть их в отдельные ящики — задумка рискованная, так как требует множества дополнительных трат и особого контроля. А те учреждения, которые могут позволить себе подобное, скорее всего уже давно взяли эти меры на вооружение.

Таким образом, не лишённым оснований является вывод о том, что закон едва ли кардинально изменит ситуацию с использованием смартфонов в школах. Однако поправка всё же может подтолкнуть образовательные учреждения на более строгий контроль.

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