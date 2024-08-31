Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии

Сам текст инициативы, подготовленный федеральными депутатами, содержит лишь запретительную формулировку, оставляя у граждан вопросы о конкретных мерах. В документе говорится, что ученикам школ нельзя будет пользоваться средствами радиотелефонной связи — речь идёт о смарт-часах, планшетах и смартфонах — при освоении программ общего образования, то есть во время проведения самих занятий. Исключение предусмотрено лишь для чрезвычайных ситуаций, а также случаев, когда применение гаджетов необходимо для образовательного процесса. Носить телефоны в школу по-прежнему будет можно, как и использовать их на переменах.