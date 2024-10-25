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Сбор урожая

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Октябрь
Ваши груши будут как свежие всю зиму! Простые советы по хранению, которые вы не знали
25 октября, 05:56
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Сентябрь
Секреты хранения лука и чеснока на чердаке: как сберечь урожай до следующего сезона
27 сентября, 10:01
Чтоб свекла дышала: топ ошибок огородников при уборке, которые сокращают ее хранение
23 сентября, 09:03
Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай
12 сентября, 10:00
Когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации
2 сентября, 12:00
Лунный календарь садовода и огородника: что делать со 2 по 8 сентября
2 сентября, 10:16
Август
Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов
29 августа, 13:00
Клубника: эксперт дал советы по уходу за ягодой в августе и осенью после плодоношения
28 августа, 13:30
Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!
24 августа, 11:30
Как собирать картошку в Башкирии после дождей
20 августа, 17:05

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