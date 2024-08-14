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Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей

Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей

14 августа 2024, 14:46
Фото: 1MI
Группа вандалов сделала новый подъёмник «старым» за ненадлежащий сервис, кадры с «героями» публикуют местные Telegram-каналы.

Юноша «подрался» с лифтом в Уфе. На записи с камеры наблюдения можно увидеть, как двое молодых людей входят в подъёмник и не могут подняться — двери несколько раз назойливо закрываются, мешая парням разглядывать себя в зеркале, после чего один из участников видео выходит из себя.

Молодой человек кулаком бьёт по приборной панели, после чего выбегает из лифта, однако его друг остаётся в кабине. Позже юноши продолжают издевательства над подъёмником — вандалы отковыривают одну из кнопок, после чего один из них снова наносит два хука в беззащитную приборную панель.

Как пишут в соцсетях, сам лифт был установлен совсем недавно — в апреле 2024 года. Недобросовестных горожан сейчас ищут.

Видео: соцсети
Хоррор-лифт появился в Уфе
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Ранее новый лифт в доме по Лесотехникума превратил обстановку в подъезде в сеттинг фильма ужасов. Со слов горожан, «лифт с приведениями» живёт своей жизнью и регулярно пугает жильцов.

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