Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей

Юноша «подрался» с лифтом в Уфе. На записи с камеры наблюдения можно увидеть, как двое молодых людей входят в подъёмник и не могут подняться — двери несколько раз назойливо закрываются, мешая парням разглядывать себя в зеркале, после чего один из участников видео выходит из себя.