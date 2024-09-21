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Вандалы

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Сентябрь
Башкирские чиновники вернули голову гусю
21 сентября, 07:35
Вандалы крушат Салават
16 сентября, 05:48
Август
20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе
26 августа, 13:20
Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии
23 августа, 16:25
Видео. Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей
14 августа, 14:46
Вандалы победили мэрию в Башкирии
Уличные хулиганы вынуждают местную власть использовать покрытие для теплиц вместо стёкол, сообщает и. о. главы администрации района Анна Карабанова.
5 августа, 06:18
Июль
Мэр Уфы пожаловался на вандалов
Утром в среду, 17 июля, руководитель городской администрации Ратмир Мавлиев посетил площадку благоустройства нового арт-объекта и выложил итоги визита в свой Telegram-канал.
17 июля, 07:15
Новый сквер в Уфе подвергся нападению вандалов
7 июля, 11:27

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