Древняя авария в Уфе заинтересовала Бастрыкина

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Глава СК Александр Бастрыкин вмешался в дело об аварии, произошедшей в Уфе ещё в июле 2012 года. После многолетних судебных тяжб и затяжного расследования виновник ДТП до сих пор не привлечён к ответственности.
Как рассказала в обращении к Бастрыкину одна из участниц происшествия, в её автомобиль врезалась попутная машина под управлением сотрудника МВД. От удара уфимка выехала на «встречку», где совершила лобовое столкновение с другим авто.
Руководитель ведомства затребовал ему на стол доклад о причинах допущенной волокиты и принять меры для того, чтобы расследование завершилось в кратчайшие сроки.
Ранее Бастрыкин вмешался в расследование травмирования 17-летней курсантки автошколы из Башкирии. Пострадавшая получила несколько ожогов на занятии — машина инструктора загорелась прямо во время движения.