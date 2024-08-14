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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Древняя авария в Уфе заинтересовала Бастрыкина

Древняя авария в Уфе заинтересовала Бастрыкина

14 августа 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
Рядовое ДТП, устроенное статусным водителем, расследуют с начала минувшего десятилетия, сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета.

Глава СК Александр Бастрыкин вмешался в дело об аварии, произошедшей в Уфе ещё в июле 2012 года. После многолетних судебных тяжб и затяжного расследования виновник ДТП до сих пор не привлечён к ответственности.

Как рассказала в обращении к Бастрыкину одна из участниц происшествия, в её автомобиль врезалась попутная машина под управлением сотрудника МВД. От удара уфимка выехала на «встречку», где совершила лобовое столкновение с другим авто.

Руководитель ведомства затребовал ему на стол доклад о причинах допущенной волокиты и принять меры для того, чтобы расследование завершилось в кратчайшие сроки.

Ранее Бастрыкин вмешался в расследование травмирования 17-летней курсантки автошколы из Башкирии. Пострадавшая получила несколько ожогов на занятии — машина инструктора загорелась прямо во время движения.

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