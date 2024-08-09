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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Малолетний байкер снёс пенсионерку в Башкирии

Малолетний байкер снёс пенсионерку в Башкирии

9 августа 2024, 18:05
Фото: ГАИ Уфы
С нарушителем сейчас разбирается полиция, сообщает ГАИ региона.

В Башкирии 14-летний юноша на мопеде сбил пожилую женщину. Инцидент случился утром пятницы, 9 августа.

Водитель-подросток разъезжал на двухколёсном транспорте по селе Аскарово в Абзелиловском районе. Не справившись с управлением, мотолюбитель врезался в шедшую вдоль дороги пенсионерку. Пострадавшей оказалась 63-летняя местная жительница.

Байкер-подросток погиб в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал, что 8 августа 16-летний водитель мопеда погиб в Баймакском районе республики — юноша наехал на двух девушек-пешеходов и получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что транспортное средство было подарком подростку на день рождения.

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