Малолетний байкер снёс пенсионерку в Башкирии

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
В Башкирии 14-летний юноша на мопеде сбил пожилую женщину. Инцидент случился утром пятницы, 9 августа.
Водитель-подросток разъезжал на двухколёсном транспорте по селе Аскарово в Абзелиловском районе. Не справившись с управлением, мотолюбитель врезался в шедшую вдоль дороги пенсионерку. Пострадавшей оказалась 63-летняя местная жительница.
Ранее Mkset сообщал, что 8 августа 16-летний водитель мопеда погиб в Баймакском районе республики — юноша наехал на двух девушек-пешеходов и получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что транспортное средство было подарком подростку на день рождения.