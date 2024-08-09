Малолетний байкер снёс пенсионерку в Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что 8 августа 16-летний водитель мопеда погиб в Баймакском районе республики — юноша наехал на двух девушек-пешеходов и получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что транспортное средство было подарком подростку на день рождения.