Топ-5 самых опасных улиц Уфы

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Специалисты выяснили, что больше всего аварий в Уфе происходит на улице Мира в микрорайоне Черниковка. На эту часть города приходится более 16% от всех ДТП в 2024 году.
Как сообщал Mkset, 24 июля на улице Мира посреди дороги вспыхнул автобус. Кузов транспортного средства сгорел практически до основания.
Лидер антирейтинга находится в большом отрыве от остальной пятёрки. Так, на втором месте расположился проспект Салавата Юлаева — на него приходится 4,68% аварий.
Последнее крупное ДТП там произошло 31 июля, когда грузовик забыл опустить кузов и врезался в мост над проспектом. Удар повредил декоративные системы путепроводы, а сам большегруз встал на дыбы.
На третьем месте — проспект Октября с показателем в 3,45%. В минувший вторник, 6 августа, на улице сбили пятилетнего ребёнка.
«Серебро» в антирейтинге забирает улица Менделеева, где случаются 2,22% аварий в Уфе.
В первые месяцы мотосезона — 14 июня — на улице сбили пенсионера на мопеде «Мотоленд». Пожилого мужчину увезли в больницу с несколькими переломами.
На пятом месте оказалась улица Суханова, на которую приходится 1,48% аварий.
Отметим, что в минувшем году четвёрку самых аварийных улиц также возглавляла улица Мира (5,9%), за ней следом шли проспект Октября (2,7%), Менделеева (2,4%) и Комсомольская (2,4%).