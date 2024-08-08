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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Названа самая опасная улица Уфы

Топ-5 самых опасных улиц Уфы

8 августа 2024, 16:48
Фото: ГАИ Уфы

Названа самая опасная улица Уфы

Если вы не хотите попасть в неприятности — лучше сменить маршрут, следует из аналитики страховщиков.

Специалисты выяснили, что больше всего аварий в Уфе происходит на улице Мира в микрорайоне Черниковка. На эту часть города приходится более 16% от всех ДТП в 2024 году.

Как сообщал Mkset, 24 июля на улице Мира посреди дороги вспыхнул автобус. Кузов транспортного средства сгорел практически до основания.

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Лидер антирейтинга находится в большом отрыве от остальной пятёрки. Так, на втором месте расположился проспект Салавата Юлаева — на него приходится 4,68% аварий.

Последнее крупное ДТП там произошло 31 июля, когда грузовик забыл опустить кузов и врезался в мост над проспектом. Удар повредил декоративные системы путепроводы, а сам большегруз встал на дыбы.

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На третьем месте — проспект Октября с показателем в 3,45%. В минувший вторник, 6 августа, на улице сбили пятилетнего ребёнка.

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«Серебро» в антирейтинге забирает улица Менделеева, где случаются 2,22% аварий в Уфе.

В первые месяцы мотосезона — 14 июня — на улице сбили пенсионера на мопеде «Мотоленд». Пожилого мужчину увезли в больницу с несколькими переломами.

ДТП на улице Менделеева 14 июняДТП на улице Менделеева 14 июня
ДТП на улице Менделеева 14 июня
Фото: ГАИ Уфы

На пятом месте оказалась улица Суханова, на которую приходится 1,48% аварий.

Отметим, что в минувшем году четвёрку самых аварийных улиц также возглавляла улица Мира (5,9%), за ней следом шли проспект Октября (2,7%), Менделеева (2,4%) и Комсомольская (2,4%).

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