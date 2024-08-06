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Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*

Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*

6 августа 2024, 05:22
Фото: Соцсети
Азалия Аминева, башкирская боксёрша, не намерена мириться с тем, что алжирский трансгендер* Хелиф, выступающий в женском боксе, продолжает вызывать бурю эмоций своим поведением, сообщает она в соцсетях.

После скандального проигрыша итальянской боксерши Анджелы Карини, трансгендеру* Иману Хелифу на Олимпиаде в Париже, Азалия Аминева, которая ранее уже боксировала с ним и отправила его в нокдаун на чемпионате мира в Индии, вызвала его на новый бой.

— Хелиф, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы с тобой боксировали на чемпионате мира в Индии, где я тебя отправила в нокдаун? Что ж, я готова повторить этот момент и ответить за всех девчонок, — заявила Азалия.

Она недвусмысленно дала понять, что не простит Хелифу его поведение и считает, что он должен ответить за свои действия. Её слова вызвали бурную реакцию в сети, многие поддерживают Азалию и считают, что Хелиф заслуживает ответа за свои действия.

— Умничка. С радостью посмотрю бой.
— Уже отправляла в нокдаун. А свиду такая милаха. Опасная девочка.
— Я так и думал что Азалия захочет поквитатся, — пишут люди в соцсетях.

Остаётся только ждать, примет ли Хелиф этот вызов. Будет ли этот бой осуществлен, и кто в итоге окажется победителем?

 

 

* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

 

Видео: бой Азалии и Хелифа (2023 г.)

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