Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
После скандального проигрыша итальянской боксерши Анджелы Карини, трансгендеру* Иману Хелифу на Олимпиаде в Париже, Азалия Аминева, которая ранее уже боксировала с ним и отправила его в нокдаун на чемпионате мира в Индии, вызвала его на новый бой.
— Хелиф, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы с тобой боксировали на чемпионате мира в Индии, где я тебя отправила в нокдаун? Что ж, я готова повторить этот момент и ответить за всех девчонок, — заявила Азалия.
Она недвусмысленно дала понять, что не простит Хелифу его поведение и считает, что он должен ответить за свои действия. Её слова вызвали бурную реакцию в сети, многие поддерживают Азалию и считают, что Хелиф заслуживает ответа за свои действия.
— Умничка. С радостью посмотрю бой.
— Уже отправляла в нокдаун. А свиду такая милаха. Опасная девочка.
— Я так и думал что Азалия захочет поквитатся, — пишут люди в соцсетях.
Остаётся только ждать, примет ли Хелиф этот вызов. Будет ли этот бой осуществлен, и кто в итоге окажется победителем?
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.
Видео: бой Азалии и Хелифа (2023 г.)