Башкирская спортсменка поддержала итальянку проигравшую трансгендеру*

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Башкирская спортсменка Азалия Аминева, которая сама боксировала с Хелифом и проиграла ему на чемпионате мира, написала Карини слова поддержки в социальных сетях.
— Я прекрасно понимаю твое состояние и твои эмоции после боя, так как сама боксировала с этим человеком. Мне просто хочется поддержать тебя и хочется чтобы ты не отпускала руки и шла дальше так как наши с тобой победы еще в переди. Мы все вместе одна боксерская семья и обязательно со всем справимся», — сказала Азалия в своих соцсетях.
Напомним, что в марте 2023 года на чемпионате мира у Хелифа были обнаружены мужские половые гормоны, но результаты соревнований не были аннулированы. Азалия Аминева, которая уступила Хелифу в бою, из-за этого не смогла выйти в финал.
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.