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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

Башкирская спортсменка поддержала итальянку проигравшую трансгендеру*

Башкирская спортсменка поддержала итальянку проигравшую трансгендеру*

3 августа 2024, 06:40
Фото: Соцсети
Итальянская боксерша Анджела Карини решила уйти из спорта после скандального проигрыша трансгендеру* Иману Хелифу на Олимпиаде в Париже, сообщают инсайдерские телеграмм каналы.

Башкирская спортсменка Азалия Аминева, которая сама боксировала с Хелифом и проиграла ему на чемпионате мира, написала Карини слова поддержки в социальных сетях.

— Я прекрасно понимаю твое состояние и твои эмоции после боя, так как сама боксировала с этим человеком. Мне просто хочется поддержать тебя и хочется чтобы ты не отпускала руки и шла дальше так как наши с тобой победы еще в переди. Мы все вместе одна боксерская семья и обязательно со всем справимся», — сказала Азалия в своих соцсетях.

Напомним, что в марте 2023 года на чемпионате мира у Хелифа были обнаружены мужские половые гормоны, но результаты соревнований не были аннулированы. Азалия Аминева, которая уступила Хелифу в бою, из-за этого не смогла выйти в финал.

 

* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Видео#Башкортостан#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Олимпиада#Бокс#Инциденты#Поддержка#Чемпионат мира
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