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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Как дешево купить машину?

Как дешево купить машину?

6 августа 2024, 09:39
Фото: 1MI
Эксперты выяснили, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе купить новую легковушку.

В первом полугодии 2024 года россияне вдвое увеличили расходы на покупку новых автомобилей, потратив 2,27 трлн рублей. Рост цен на автомобили, особенно китайские, способствовал этому увеличению, хотя отдельные категории граждан действительно стали более обеспеченными. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ летом 2024 года до 18% средняя процентная ставка по автокредитам достигла пугающих 23,5%. Рост составил более пяти процентов. Это может ощутимо ударить по кошельку и спросу.

Рассмотрим ситуацию с покупкой автомобиля Lada Vesta в базовой комплектации, цена которого составляет примерно 1,3 миллиона рублей. При условии, что покупатель делает первоначальный взнос в размере 20%, на срок кредита в пять лет ежемесячный платёж будет составлять около 29,6 тысячи рублей. За весь период кредита сумма переплаты достигнет 736 тысяч рублей. То есть за машину придется отдать сверху более половины ее стоимости. А также обслуживать все это время не только кредит, но и сам автомобиль.

Как говорят эксперты, теперь возможности оформить автокредит на льготных условиях стали значительно ограничены. Это связано с исчерпанием бюджетных ресурсов, выделенных для этих целей, что может осложнить планы многих потенциальных покупателей, желающих приобрести новый автомобиль на фоне растущих цен и возросших процентных ставок. Таким образом, отсутствие доступных кредитных программ ставит под сомнение желание многих обновить своё транспортное средство.


Подробнее — в свежем материале «Новой газеты».

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