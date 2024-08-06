Как дешево купить машину?

Рассмотрим ситуацию с покупкой автомобиля Lada Vesta в базовой комплектации, цена которого составляет примерно 1,3 миллиона рублей. При условии, что покупатель делает первоначальный взнос в размере 20%, на срок кредита в пять лет ежемесячный платёж будет составлять около 29,6 тысячи рублей. За весь период кредита сумма переплаты достигнет 736 тысяч рублей. То есть за машину придется отдать сверху более половины ее стоимости. А также обслуживать все это время не только кредит, но и сам автомобиль.