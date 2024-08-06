Дроны на СВО будут бить оружием из Башкирии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев разместил в своем Telegram-канале обращение к землякам-охотникам. Чиновник предложил им отдать свои ружья и карабины бойцам России в зоне специальной военной операции. Азамат Юлдашбаев указывает, что именно такое гражданское оружие показало себя как эффективное средство для поражения вражеских дронов. Жители Башкортостана могут передать не только оружие, но и боеприпасы к нему. Все желающие могут передать оружие и дробь через местное отделение Росгвардии.
Напомним, в понедельник, 5 августа, активисты местного отделения Народного фронта предложили браконьерам передать на СВО свои сети. Из них получаются отличные маскировочные сети.