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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Дроны на СВО будут бить оружием из Башкирии

Дроны на СВО будут бить оружием из Башкирии

6 августа 2024, 09:05
Фото: Азамат Юлдашбаев
Все желающие жители региона могут передать свое гладкоствольное оружие бойцам, сообщил глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев.

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев разместил в своем Telegram-канале обращение к землякам-охотникам. Чиновник предложил им отдать свои ружья и карабины бойцам России в зоне специальной военной операции. Азамат Юлдашбаев указывает, что именно такое гражданское оружие показало себя как эффективное средство для поражения вражеских дронов. Жители Башкортостана могут передать не только оружие, но и боеприпасы к нему. Все желающие могут передать оружие и дробь через местное отделение Росгвардии.

Напомним, в понедельник, 5 августа, активисты местного отделения Народного фронта предложили браконьерам передать на СВО свои сети. Из них получаются отличные маскировочные сети.

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