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Бижбулякский район

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Февраль
Мошенники жестоко обманули инвалида из Башкирии
5 февраля, 10:03
Декабрь 2024
Каждый сотый умерший жил в Уфе
25 декабря 2024, 07:12
Радий Хабиров показал самое главное
11 декабря 2024, 20:03
Октябрь 2024
Житель Башкирии сгорел на кухне
Печальную статистику пополнил пожар со смертельным исходом в Давлекановском районе Башкортостана, сообщает МЧС региона.
19 октября 2024, 05:50
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
Пожар с трагическим исходом случился в Бижбулякском районе Башкирии — сообщили в региональном МЧС.
19 октября 2024, 04:29
Сельхозтехника горит в Башкирии
Сезон сбора урожая в Башкортостане отметился очередным пожаром, уничтожившим единицу сельскохозяйственной техники — сообщили в МЧС по региону.
12 октября 2024, 05:07
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
Очередной пожар с техникой сельскохозяйственного назначения вспыхнул под Кумертау, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.
6 октября 2024, 05:41
Сентябрь 2024
Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей
26 сентября 2024, 11:56
Август 2024
Район Башкирии отключают от газа
5 августа 2024, 06:58
Июнь 2024
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня 2024, 18:34
Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
13 июня 2024, 16:01
Май 2024
Квартиры жителей Башкирии выставят на торги
17 мая 2024, 06:31
Апрель 2024
В Башкирии из спячки вышли сурки
5 апреля 2024, 12:40
Март 2024
«Работают психологи»: в Башкирии в страшном пожаре погибли двое детей
Без брата-близнеца остался один из сыновей многодетной матери.
25 марта 2024, 04:21
Жительница Башкирии 6 раз выстрелила в знакомого, укравшего у неё 3 000 рублей
Мужчина пытался украсть у неё деньги, чтобы купить водку, сообщает Бижбулякский межрайонный суд РБ.
24 марта 2024, 15:34
Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара с детьми в Башкирии
22 марта 2024, 15:39
Прокуратура заинтересовалась гибелью бабушки с внуками на пожаре в Башкирии
22 марта 2024, 15:26
Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии
Двое детей и пожилая женщина погибли на пожаре в Бижбулякском районе. Все случилось в частном доме на улице Тукая, где жила многодетная семья. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС по Башкортостану.
22 марта 2024, 15:13
Февраль 2024
В Башкирии пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам
Насильника приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
26 февраля 2024, 10:28

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