Бижбулякский район

Пенсионерка с детьми погибли на пожаре в Башкирии

Двое детей и пожилая женщина погибли на пожаре в Бижбулякском районе. Все случилось в частном доме на улице Тукая, где жила многодетная семья. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС по Башкортостану.