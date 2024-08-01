Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Уфе закрыли дорогу до садовых товариществ «Казарес» и «Альбатрос» в Дёмском районе города. Ранее Mkset информировал о том, что проезжую часть стало заливать.
По данным спасателей, глубина перелива достигла уже 0,4 м. Протяжённость затопленного участка — порядка 100 м. Экстренные службы продолжают дежурить на месте и готовы эвакуировать жителей СНТ, если им понадобится помощь.
Между тем в зоне возможного подтопления остаются и другие садовые товарищества. Глава Ленинского района Уфы ранее призвал горожан воздержаться от поездок на опасные участки.