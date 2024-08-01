mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

1 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI
Из-за воды в столице Башкирии начали перекрывать дороги, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

В Уфе закрыли дорогу до садовых товариществ «Казарес» и «Альбатрос» в Дёмском районе города. Ранее Mkset информировал о том, что проезжую часть стало заливать.

Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Узнать подробнее

По данным спасателей, глубина перелива достигла уже 0,4 м. Протяжённость затопленного участка — порядка 100 м. Экстренные службы продолжают дежурить на месте и готовы эвакуировать жителей СНТ, если им понадобится помощь.

Между тем в зоне возможного подтопления остаются и другие садовые товарищества. Глава Ленинского района Уфы ранее призвал горожан воздержаться от поездок на опасные участки.

Уфу топит паводком в августе
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирию затопило 400% месячных осадковПотоп в Башкирии — последние новостиРеки в Башкирии стремительно поднимаются
#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Природа#Затопление#Дожди#Вода
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Терминатора сварили в Башкирии
Сегодня, 04:48