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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Кому в Башкирии платят больше ₽500 000

Кому в Башкирии платят больше ₽500 000

29 июля 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Известны самые прибыльные вакансии в регионе.

На самом прибыльном месте работы в банке вакансий Башкирии можно зарабатывать до ₽600 тысяч, гласят данные с сайта Службы занятости республики.

Так, пятёрку самых высокооплачиваемых профессий в регионе замыкает должность медсестры по массажу в Туймазинской ЦРБ. При этом разброс зарплат указан достаточно огромный — от ₽27000 до ₽270 тысяч. Вакантное место при этом всего одно.

Ещё три рабочих места с оплатой в более ₽200 тысяч предлагает предприятие в Октябрьском. Так, механикам (6 мест) организация готова платить ₽283 500, бурильщикам (3 места) эксплуатационного и разведочного бурения — ₽289 000, а буровому мастеру (2 места) — ₽336 000.

На вершине списка же оказалась должность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю. Соискателям обещают зарплату от ₽45 тысяч до ₽600 002.

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