Кому в Башкирии платят больше ₽500 000

Так, пятёрку самых высокооплачиваемых профессий в регионе замыкает должность медсестры по массажу в Туймазинской ЦРБ. При этом разброс зарплат указан достаточно огромный — от ₽27000 до ₽270 тысяч. Вакантное место при этом всего одно.