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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 05:28

Уфимцев оставили без iPhone

Уфимцев оставили без iPhone

31 июля 2024, 04:28
Фото: 1MI
12 человек оформили предварительный заказ на телефоны, но так их и не дождались, сообщает издание sapa.media.

Несколько уфимцев внесли предоплату за смартфоны американской марки в один из популярных магазинов электроники в городе, но так их и не получили. Всего известно о 12 гражданах, оставшихся без iPhone.

Так, одна из клиенток салона связи перевела его владельцу порядка 100 тыс. руб. и ждет гаджет уже в течение нескольких месяцев. По словам самого предпринимателя, телефоны задержали на таможне, чем и вызвано столь длительное ожидание. Примечательно, что несмотря на проблемы с поставками, магазин продолжает работать в штатном режиме и принимать заказы.

По словам одного из покупателей, магазин продолжал брать предоплату, несмотря на факт наличия у него арестованного товара.

Пострадавшие граждане обратились в полицию, но пока что безрезультатно. Журналистам они рассказали, что в связи со сложившейся ситуацией они намерены обратиться в суд. По информации издания, ради покупки новых телефонов некоторые из них оформили кредиты в банках. Сейчас они вынуждены вносить за них платежи и при этом продолжать пользоваться своими старыми телефонами.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Кредит#Суд#Полиция#Банк#Новости Башкирии#Новости Уфы#Таможня#IPhone#Предоплата#Магазин электроники#Проблемы с поставками#Арест товара
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