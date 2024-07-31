Уфимцев оставили без iPhone

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Несколько уфимцев внесли предоплату за смартфоны американской марки в один из популярных магазинов электроники в городе, но так их и не получили. Всего известно о 12 гражданах, оставшихся без iPhone.
Так, одна из клиенток салона связи перевела его владельцу порядка 100 тыс. руб. и ждет гаджет уже в течение нескольких месяцев. По словам самого предпринимателя, телефоны задержали на таможне, чем и вызвано столь длительное ожидание. Примечательно, что несмотря на проблемы с поставками, магазин продолжает работать в штатном режиме и принимать заказы.
По словам одного из покупателей, магазин продолжал брать предоплату, несмотря на факт наличия у него арестованного товара.
Пострадавшие граждане обратились в полицию, но пока что безрезультатно. Журналистам они рассказали, что в связи со сложившейся ситуацией они намерены обратиться в суд. По информации издания, ради покупки новых телефонов некоторые из них оформили кредиты в банках. Сейчас они вынуждены вносить за них платежи и при этом продолжать пользоваться своими старыми телефонами.