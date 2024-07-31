Уфимцев оставили без iPhone

Пострадавшие граждане обратились в полицию, но пока что безрезультатно. Журналистам они рассказали, что в связи со сложившейся ситуацией они намерены обратиться в суд. По информации издания, ради покупки новых телефонов некоторые из них оформили кредиты в банках. Сейчас они вынуждены вносить за них платежи и при этом продолжать пользоваться своими старыми телефонами.