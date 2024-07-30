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Updated Сегодня, 13:03

В Уфе водитель наехал на 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

В Уфе водитель наехал на 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

30 июля 2024, 13:01
Фото: 1MI
У женщины после ДТП были диагностированы травмы, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В Уфе водитель иномарки наехал на 87-летнюю пенсионерку, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Престарелой женщине пришлось самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Видео: Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

При этом, по словам самого виновника ДТП, он остановился и предложил женщине помощь, но она отказалась.

Инцидент произошел на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Отмечается, что женщина пересекала проезжую часть по всем правилам: переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый.

В настоящий момент водитель задержан. По решению суда, он на один год лишится права на управление ТС.

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